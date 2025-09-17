Новини Пристрої 17.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Pro коштуватиме на 45% менше iPhone 17 Pro: також з’явилися перші тести і характеристики камери

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Xiaomi 17 Pro коштуватиме на 45% менше iPhone 17 Pro: також з’явилися перші тести і характеристики камери
Xiaomi 17 Pro / Xiaomi

Відомий інсайдер розповів про вартість Xiaomi 17 Pro, котра радикально відрізнятиметься від ціни аналога Apple. Джерела також розкривають продуктивність і камеру.

За словами Digital Chat Station, у Китаї Xiaomi 17 Pro коштуватиме близько $840, маючи 512 ГБ. Стільки ж на місцевому ринку коштує базовий iPhone 17. Інформатор запитує у Weibo, що б вони обрали: “стандартну версію iPhone 17 256 ГБ, чи Android Pro 512 ГБ”. На це один з коментаторів слушно відповідає іншим запитанням: “Які переваги має Apple?”. Якщо ж порівнювати з iPhone 17 Pro, він коштує від $1 265. Слід враховувати, що наведені цифри стосуються Китаю та можуть істотно відрізнятися в інших регіонах.

Що ж, крім заднього мініекрана Magic Back Screen, коштує таких грошей. Вже можна отримати уявлення про продуктивність Xiaomi 17 Pro, оскільки з’явився перший тест Geekbench. Xiaomi 17 першими отримають Snapdragon 8 Elite Gen 5, тож результати тесту цікавій у контексті інших смартфонів на чипі.

Телефон з номером моделі 25098PN5AC отримав 3025 в одноядерному режимі та 9178 у багатоядерному. Обидва показники досить слабкі, оскільки раніше подібний результат показували телефони з Snapdragon 8 Elite. Вони також гірші, ніж в Oppo Find X Pro на базі Dimensity 9500.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 на тестованому пристрої мав шість ядер на частоті 3,63 ГГц та два високопродуктивних ядра на 4,61 ГГц. Телефон має 16 ГБ оперативної пам’яті та графічний чип Qualcomm Adreno 840.

Xiaomi 17 Pro коштуватиме на 45% менше iPhone 17 Pro: також з’явилися перші тести і характеристики камери

Не менш цікавою, ніж продуктивність, є якість фото флагманських смартфонів. Той самий Digital Chat Station наводить деякі характеристики заднього блоку.

“Xiaomi 17 Pro: потрійна основна камера Leica 50 МП, діафрагма основної камери F1.67, діафрагма телеоб’єктива F3.0, надширококутний об’єктив 17 мм, телеоб’єктив 115 мм, еквівалент 5-кратного оптичного зуму”.

Коментатори відзначають, що “ультраширококутний об’єктив вже не широкий, а діафрагма телеоб’єктива також завузька”. Дехто припускає, що через наявність другого екрана смартфон не отримає селфі-камери — і це важко перевірити з огляду на відсутність (навмисну?) фронтальних зображень 17 Pro. Цікаво, що Xiaomi 17 Pro Max, за чутками, матиме різну конфігурацію камери.

Великий потік інформації натякає на швидкий реліз Xiaomi 17. За офіційною інформацією, презентація точно відбудеться цього місяця.

Спецпроєкти
BankPay від Portmone: як в Україні працює концепція відкритого банку
Бренд MOVA представив свою побутову техніку на IFA 2025 в Берліні: чим вона здивувала відвідувачів?

Джерела: Notebookcheck, 2, GSMArena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші покупці Pixel 10 борються з бездротовим заряджанням: переривання і низька швидкість
Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Представлений Vivo V60: потрійна Zeiss камера, батарея 6500 мА•год у найтоншому корпусі та ціна від $425
Винен iPhone: випуск смартфонів Xiaomi 16 скасовано, у вересні презентують Xiaomi 17
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
Apple представила iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099
Продажі Apple iPhone 17 в Україні стартують 26 вересня — з "вищими на 10% цінами"
Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати
Google заощадила на Pixel 10: базові моделі на 128 ГБ не отримали швидкої пам'яті UFS 4.0
Google «засвітив» всю лінійку Pixel 10
Xiaomi 17 Pro Max переграв Apple: другий екран на широкому блоці камер
Вибух Redmi Note 13 Pro: Xiaomi відмовила в гарантійній заявці
Apple оприлюднила ціни ремонту iPhone 17: скло за $159 та "інше" за $799
OPPO Reno14 5G, FS 5G та F 5G вже в Україні: ШІ-смартфони від 16 тис. грн
Realme 15T представляє 6,6” AMOLED, Dimensity 6400 та 7000 мА•год за $215
Google Pixel 10 Pro можуть знімати 12-бітне відео 4K RAW — як увімкнути приховану можливість
Oppo випустила K13 Turbo та K13 Turbo Pro — акумулятор 7000 мА•год, вентилятор та захист від води за ціною від $250
Несумні шпалери: екран Google Pixel 10 майже з коробки показує кольорові смуги
Порівняння Apple iPhone 17 Pro та 16 Pro: що нового з’явилося
Власники iPhone безтурботніші, ніж користувачі Android, і нехтують безпекою, — дослідження
Вийшов Redmi Note 15: OLED 120 Гц та Snapdragon 6 Gen 3 від $140
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати