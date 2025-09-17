Xiaomi 17 Pro коштуватиме на 45% менше iPhone 17 Pro: також з’явилися перші тести і характеристики камери

Xiaomi 17 Pro / Xiaomi

Відомий інсайдер розповів про вартість Xiaomi 17 Pro, котра радикально відрізнятиметься від ціни аналога Apple. Джерела також розкривають продуктивність і камеру.

За словами Digital Chat Station, у Китаї Xiaomi 17 Pro коштуватиме близько $840, маючи 512 ГБ. Стільки ж на місцевому ринку коштує базовий iPhone 17. Інформатор запитує у Weibo, що б вони обрали: “стандартну версію iPhone 17 256 ГБ, чи Android Pro 512 ГБ”. На це один з коментаторів слушно відповідає іншим запитанням: “Які переваги має Apple?”. Якщо ж порівнювати з iPhone 17 Pro, він коштує від $1 265. Слід враховувати, що наведені цифри стосуються Китаю та можуть істотно відрізнятися в інших регіонах.

Що ж, крім заднього мініекрана Magic Back Screen, коштує таких грошей. Вже можна отримати уявлення про продуктивність Xiaomi 17 Pro, оскільки з’явився перший тест Geekbench. Xiaomi 17 першими отримають Snapdragon 8 Elite Gen 5, тож результати тесту цікавій у контексті інших смартфонів на чипі.

Телефон з номером моделі 25098PN5AC отримав 3025 в одноядерному режимі та 9178 у багатоядерному. Обидва показники досить слабкі, оскільки раніше подібний результат показували телефони з Snapdragon 8 Elite. Вони також гірші, ніж в Oppo Find X Pro на базі Dimensity 9500.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 на тестованому пристрої мав шість ядер на частоті 3,63 ГГц та два високопродуктивних ядра на 4,61 ГГц. Телефон має 16 ГБ оперативної пам’яті та графічний чип Qualcomm Adreno 840.

Не менш цікавою, ніж продуктивність, є якість фото флагманських смартфонів. Той самий Digital Chat Station наводить деякі характеристики заднього блоку.

“Xiaomi 17 Pro: потрійна основна камера Leica 50 МП, діафрагма основної камери F1.67, діафрагма телеоб’єктива F3.0, надширококутний об’єктив 17 мм, телеоб’єктив 115 мм, еквівалент 5-кратного оптичного зуму”.

Коментатори відзначають, що “ультраширококутний об’єктив вже не широкий, а діафрагма телеоб’єктива також завузька”. Дехто припускає, що через наявність другого екрана смартфон не отримає селфі-камери — і це важко перевірити з огляду на відсутність (навмисну?) фронтальних зображень 17 Pro. Цікаво, що Xiaomi 17 Pro Max, за чутками, матиме різну конфігурацію камери.

Великий потік інформації натякає на швидкий реліз Xiaomi 17. За офіційною інформацією, презентація точно відбудеться цього місяця.

Джерела: Notebookcheck, 2, GSMArena