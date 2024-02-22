У Xiaomi новий флагманський смартфон. Анонсований в Китаї Xiaomi 14 Ultra має низку цікавих фотографічних характеристик, включаючи основну камеру з великим дюймовим сенсором (Sony LYT-900) і змінною діафрагмою на 1024 ступені в діапазоні від f/1.63 до f/4.0. Ціни стартують від 6 499 єн (близько 904 доларів) за 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 ГБ, і до 7 799 єн (близько 1 084 доларів) за 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ постійної пам’яті, коли телефон надійде у продаж 27 лютого. Також є спеціальна титанова модель, яка коштуватиме 8 799 єн (близько 1 224 доларів).

До міжнародного запуску телефону залишилося недовго. Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що телефон з’явиться на презентації компанії на Всесвітньому мобільному конгресі MWC в Барселоні, де його представлять разом з Xiaomi 14 і 14 Pro, який був запущений в Китаї в жовтні минулого року, передає The Verge.

Підкреслюючи фотографічні можливості телефону, Xiaomi повертає спеціальний набір для фотографування для 14 Ultra, який додає до телефону ручку і кнопку спуску затвора. Ручка підключається через USB-C і містить додатковий акумулятор на 1500 мАг і настроювані елементи керування, які можна використовувати для регулювання діафрагми, витримки або ISO.

Але аксесуар не настільки важливий, як те, що відбувається в самому телефоні, де, окрім основного 50-Мп датчика на один дюйм, є три додаткові 50-Мп камери: телефото з 3,2-кратним оптичним зумом, перископ з 5-кратним оптичним зумом і ультраширококутна з полем зору 122 градуси. Ці камери розміщені у великому круглому виступі, а не в квадратному, як у моделях 14 і 14 Pro.

Як і 14 і 14 Pro, 14 Ultra також працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а його екран має такі ж характеристики, як і у 14 Pro: діагональ 6,73 дюйма, роздільну здатність 1440p, максимальну частоту оновлення та пікову яскравість 120 Гц і 3 000 ніт відповідно. Пристрій захищений від пилу та води за стандартом IP68.

У чому 14 Ultra дійсно має перевагу над 14 Pro, так це в ємності акумулятора. Вона становить 5300 мАг, а не 4880 мАг, хоча дивно, що максимальна потужність швидкої зарядки — 90 Вт, а не 120 Вт, як у 14 Pro. 14 Ultra також можна заряджати бездротовим способом зі швидкістю до 80 Вт.

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