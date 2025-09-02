Новини Пристрої 02.09.2025 comment views icon

Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА•год та 120 Гц за $110

Вадим Карпусь

Xiaomi показала Poco C85 — копію Redmi 15C з ціною $109

Xiaomi представила новий смартфон в рамках свого бренда Poco. Новий Poco C85, як можна легко зрозуміти з його належності до лінійки C-series, це бюджетне рішення без підтримки 5G. Проте ця модель пропонує батарею великої місткості.

Смартфон Poco C85 отримав 6,9-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 720×1600 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 810 ніт. Пристрій працює на чипсеті MediaTek Helio G81-Ultra. Його доповнюють 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованого сховища. Є слот для карти пам’яті microSD. Основна камера має роздільну здатність 50 МП, а фронтальна отримала 8-мегапіксельний сенсор.

За автономність відповідає акумулятор місткістю 6000 мА·год. Пристрій підтримує швидку дротову зарядку потужністю 33 Вт. Серед інших характеристик Poco C85 можна згадати сканер відбитків пальців у кнопці живлення, 3,5-мм аудіороз’єм для навушників та захист за стандартом IP64, що забезпечує стійкість до пилу та бризок. Розміри смартфона становлять 171,56×79,47×7,99 мм, а вага – 205 г. У продажу він буде доступний у трьох кольорах: фіолетовому, чорному та зеленому.

Якщо характеристики Poco C85 здаються вам знайомими, в цьому немає нічого дивного. Xiaomi продовжує розширювати модельний ряд своїх пристроїв, міняючи наклейки на корпусі. У цьому випадку, Poco C85 фактично є копією Redmi 15C 4G, який компанія представила у серпні, він доступний в Україні за ціною від 4499 грн. Відмінності обмежуються логотипом бренду та варіантами кольорів, тоді як технічні характеристики та конструкція залишилися однаковими. Моделі Poco C85 приписують ціну близько $109.

Джерело: gsmarena

