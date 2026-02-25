banner
Xiaomi представила 6 нових моніторів: від $70 і топова ігрова модель Mini LED G Pro 27Qi на 27 дюймів

Вадим Карпусь

Xiaomi представила 6 нових моніторів: від $70 і топова ігрова модель Mini LED G Pro 27Qi на 27 дюймів
Xiaomi Japan розширила лінійку моніторів і представила одразу шість нових моделей. Лінійка чітко поділяється на три ігрові та три стандартні моделі.


Флагманом геймерської серії став Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026. Цей монітор має 27-дюймову панель WQHD з підсвічуванням Mini LED та 1152 зонами локального затемнення. Виробник заявляє частоту оновлення зображення до 180 Гц і пікову яскравість 2000 ніт у HDR.

Друга ігрова новинка — Curved Gaming Monitor G34WQi 2026. Це 34-дюймовий вигнутий ультраширокий монітор формату 21:9 з роздільною здатністю 3440×1440 і частотою оновлення до 180 Гц. Третя модель — Gaming Monitor G27Qi 2026. Вона пропонує діагональ 27 дюймів, роздільну здатність WQHD і частоту до 200 Гц.

У стандартній лінійці Xiaomi пропонує 2K Monitor A27Qi 2026. Це 27-дюймовий монітор з роздільною здатністю WQHD і частотою оновлення до 120 Гц. Це універсальний варіант для роботи й мультимедіа з підвищеною плавністю інтерфейсу. Monitor A27i 2026 теж має діагональ 27 дюймів. У цьому випадку пропонується менша роздільна здатність 1080p, але вища частота оновлення до 144 Гц. Ще є компактніша модель Monitor A24i 2026. Новинка пропонує 24-дюймовий дисплей з тією ж роздільною здатністю  1080p і частотою до 144 Гц. Для офісу чи навчання 144 Гц на Full HD — приємний бонус, який раніше асоціювався переважно з геймінгом.


Xiaomi Japan вже запустила продажі цих новинок — через фірмові Xiaomi Store та онлайн-канали. Для окремих версій діють “ранні” ціни до 9 березня 2026 року, що помітно знижує поріг входу. Ціни в Японії стартують з 11 980 єн за A24i 2026, а до 9 березня діє ціна 10 980 єн (приблизно $71 або €60 за поточним середнім курсом). G Pro 27Qi 2026 оцінили у 59 980 єн, але до 9 березня його можна придбати за 44 980 єн (близько $290 або €246). G34WQi 2026 коштує 44 980 єн, із “ранньою” ціною 39 980 єн (близько $255 або €217). G27Qi 2026 — 32 980 єн, а за акцією — 25 980 єн (близько $166 або €141).

Xiaomi Redmi G27Q 2026: ігровий монітор з 2K, 200 Гц та HDR400 лише за $112

Джерело: videocardz

