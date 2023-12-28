Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche

Xiaomi, китайський бренд, який колись був синонімом доступних смартфонів, тепер готується випустити свій перший електромобіль. Представлений на заході в Пекіні Xiaomi SU7 — це седан на власній архітектурі Modena Architecture з електродвигунами HyperEngine. Лінійка має два варіанти: двомоторний повнопривідний SU7 Max та одномоторний задньопривідний SU7.

Xiaomi поки не оголосила ціни, але заявила, що SU7 Max має запас ходу до 800 км (за китайським циклом випробувань легких транспортних засобів CLTC), а також розгін від 0 до 100 км/год за 2,78 с, що перевершує показники Model S від Tesla і Taycan Turbo від Porsche. Частково це стало можливим завдяки 800-В платформі виробника акумуляторів CATL, ємністю 101 кВт*год, яка може відновити заряд для запасу ходу на 220 км за 5 хвилин, 390 км за 10 хвилин та 510 км за 15 хвилин.

Для реалізації цього проєкту Xiaomi найняла таланти з автомобільної індустрії. Зокрема, генеральний директор Лей Цзюнь заявив, що Тяньюань Лі, який раніше працював над концептами BMW серії iX та Vision, запропонував себе команді автодизайнерів Xiaomi. До Лі також приєднався Джеймс Цю, який раніше працював над дизайном Mercedes-Benz Vision EQXX. Пізніше вони найняли Кріса Бенгла, ветерана BMW, на посаду консультанта з дизайну, передає Engadget.

SU7 приблизно такого ж розміру, як і BMW 5 серії: 1 440 мм заввишки, 1 963 мм завширшки і 4 997 мм завдовжки. Є три варіанти кольору: фірмовий «аква-блакитний», сірий або оливково-зелений. Лей підкреслив, що в салоні багато місця для ніг, а об’єм багажника — 517 л ззаду і 105 л спереду.

На презентації Лей звернув увагу на такі деталі, як фари головного світла у вигляді крапельок води, кожна з яких нагадує китайський ієрогліф «рис» (mi в Xiaomi), а також гало заднього стоп-сигналу з 360 світлодіодів.

SU7 пропонуватиме автомобільну розважальну систему на операційній системі HyperOS, на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8295, що завантажується всього за 1,49 секунди. Можна налаштувати сидіння або навіть керувати домашньою технікою Xiaomi через 16,1-дюймовий 3K-екран, а також за допомогою опціональних планшетів Xiaomi Pad, які можна встановити на магнітні порти (до 22,5 Вт) за двома передніми підголівниками. Інтерфейс на центральному екрані дає змогу використовувати до трьох розділених вікон для багатозадачності, і ви навіть можете перенести на нього екран свого телефону Xiaomi, щоб забезпечити безперебійну роботу. Для музики та відео розваг встановлено 23 динаміки Dolby Atmos.