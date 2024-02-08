«Я і Фелікс» ─ трейлер фільму за мотивами книги «Хто ти такий?» українського письменника Артема Чеха

За два місяці в український прокат вийде фільм «Я і Фелікс». Це повнометражний ігровий дебют української режисерки Ірини Цілик. Стрічка знята за мотивами книжки «Хто ти такий?» українського письменника та військовослужбовця Артема Чеха.

Фільм «Я і Фелікс» розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х роках. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані.

Стрічка стала дебютом в українському кіно для трьох головних героїв. Тимофія зіграли Андрій Чередник (син режисерки та автора книги «Хто ти такий?») та Владислав Балюк. Роль колишнього контррозвідника Фелікса зіграв український письменник і поет Юрій Іздрик. У фільмі також знімались актори Володимир Гладкий («Дільничий з ДВРЗ»), Андрій Ісаєнко («Щедрик», «Кіборги», «Захар Беркут»), Анастасія Карпенко («Як там Катя?», «Лікар Ковальчук») та інші.

Світова прем’єра «Я і Фелікс» відбулася на 38-му Варшавському міжнародному кінофестивалі, а перший український показ — в межах Київського тижня критики у 2022 році. Фільм також отримав спеціальну нагороду 53-го італійського кінофестивалю Giffoni у категорії Generator +16 (The CGS AWARD), спеціальну відзнаку FILMFEST HAMBURG від КМКФ «Молодість» та відзнаку в конкурсі ігрового кіно Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві.

Стрічку можна буде подивитись в українських кінотеатрах з 11 квітня.