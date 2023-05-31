«‎Я занадто старий і товстий». Роберт Інглунд не повернеться до ролі Фредді Крюгера, але пропонує гідну заміну

За усю понад 50-річну кар’єру роль серійного убивці з серії слешерів «‎Кошмар на вулиці В’язів», мабуть, стала найбільш знаковою для Роберта Інглунда. Актор повторив образи у всіх сиквелах оригінального фільму 1984-го року (крім римейку 2010-року), а за роботу у версіях 1987 та 1988 років був відзначений премією «‎Сатурн».

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6 червня дебютує документальний фільм «Голлівудські сни та кошмари: історія Роберта Інглунда», який буде присвячений кар’єрі актора у франшизі, хоча сам він дуже скромно згадує про свої здобутки під час інтерв’ю Variety.

«‎Не знаю, хто такі ікони. Точно не я. Можливо, сам Фредді Крюгер. Я просто актор, що зіграв персонажа. Корисний актор, якому дуже поталанило».

Наприкінці 1970-х років Інглунд пробувався на роль Гана Соло в «‎Зоряних війнах» і спонукав свого сусіда по кімнаті Марка Гемілла піти на проби для ролі Люка Скайвокера. Однак перший великий успіх прийшов до актора трохи пізніше – після появи у науково-фантастичному серіалі Кеннета Джонсона «‎V» у ролі Віллі.

Під час перерви у зніманнях загалом успішного проєкту Інглунд побував на прослуховуваннях у Веса Крейвена, і той повірив, що актор вдало втілить серійного вбивцю у його фільмі. Малобюджетний хіт «Кошмар на вулиці В’язів» отримував продовження за продовженням та велику увагу зі сторони глядачів.

Востаннє у ролі Фредді Крюгера Інглунд з’явився у 2003-му – у стрічці «Фредді проти Джейсона», в якій режисер Ронні Йу об’єднав персонажів «Кошмару на вулиці В’язів» та «П’ятниця, 13-те». У 2010 році роль серійного вбивці вже втілював Джекі Ерл Гейлі, але глядачі не надто добре оцінили римейк.

Попри те, що Інглунд ніколи не писав сценарії до фільмів, у нього є ідеї щодо сучасної версії «Кошмару на вулиці В’язів»:

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«Доведеться мати справу з технологіями та культурою. Наприклад, якби одна з дівчат була блогеркою, Фредді було б цікаво якось переслідувати її підсвідомість і проявити себе, можливо, використовуючи її підписників».

Однак себе у ролі маніяка Інглунд вже не бачить:

«Я занадто старий і товстий, щоб грати Фредді. Мене вистачить лише на один дубль бойових сцен, оскільки маю хвору шию, спину та артрит правого зап’ястка. Тож я повинен «‎зняти капелюха», але хотів би з’явитися в камео».

Серед кандидатур, які фанати пропонували на роль Фредді, Інглунд дуже вподобав Кевіна Бейкона – актора, що вже відзначився у кількох фільмах жахів, таких як «П’ятниця, 13-те» та «‎Невидимка»: