Як Apple керує світом: засновник Foxconn зняв свою кандидатуру з виборів президента Тайваню

Террі Гоу, засновник Foxconn зняв власну кандидатуру з виборів президента Тайваню за кілька годин до завершення реєстрації. Цей крок дозволить уникнути можливих наслідків з боку Китаю для Foxconn та її головного партнера, Apple.

Террі – відомий прибічник незалежності Тайваню і балотувався вже не перший раз. Вперше Гоу йшов у президенти Тайваню у 2019 році. Для цього він пішов у відставку з посади голови Foxconn, хоча залишався головою ради директорів. У вересні Гоу пішов й з цієї посади, а згодом оголосив про намір балотуватися на майбутніх президентських виборах, які заплановані на початок січня. Колишній кандидат опублікував пафосну, але туманну заяву:

«Ті, хто досягає великих успіхів, не турбуються про свою репутацію. Люди можуть забути Террі Гоу, але заради майбутнього Китайської Республіки [офіційна назва Тайваню] вибір жертви — це спосіб присвятити всю свою любов своїй батьківщині».

«Хоча [я] вибув, амбіції залишаються: зупинити, скинути, перезапустити. Ми повинні перемогти! Завершити передачу політичної влади та змінити Тайвань. Хай Бог благословить Китайську Республіку!»

Спроба Гоу створити альянс з двома основними опозиційними партіями розвалилася під час бурхливої пресконференції. Він намагався стати посередником у переговорах між Гоміньданом та Народною партією Тайваню, щоб разом виступити проти керівної Демократичної прогресивної партії, але ці спроби зірвалися увечері в четвер після гнівної сутички між лідерами партій у прямому ефірі з конференц-залу готелю в Тайбеї.

Коли наближався кінцевий термін офіційної реєстрації кандидатури Гоу, уряд Китаю оголосив, що розслідує порушення Foxconn податкового та земельного законодавства. Широко вважалося, що це мало на меті залякати кандидата – Гоу залишається найбільшим акціонером Foxconn.

На Apple вже вплинула дипломатична суперечка між США та Китаєм. Наміри Террі Гоу обійняти посаду президента мали б вірогідні наслідки щодо діяльності обох компаній. Загально відомо про інтенсивні контакти Apple та Тіма Кука з Пекіном. Неможливо точно це стверджувати, але вплив Apple на перебіг подій вкрай ймовірний, а мотиви досить очевидні.

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Джерело: 9to5mac