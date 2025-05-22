Для ПК з Snapdragon X вийшла контрольна панель GPU Adreno з підтримкою Steam

Ноутбук Surface Pro з Snapdragon X Elite / Microsoft

Розділ Технології виходить за підтримки

Вбудованій у процесори Snapdragon відеокарті Adreno вочевидь бракує налаштувань продуктивності, особливо на ПК. Qualcomm це виправила.

Панель керування Adreno схожа на застосунки NVIDIA та інших виробників, іона створена за допомогою WinAppSDK/WinUI. Напередодні запуску процесорів Snapdragon X деякі маркетингові матеріали та заяви Qualcomm передбачали панель керування Adreno, але вона з’явилася лише зараз, без гучного оголошення й у стадії бета-версії. Панель містить більшість заявлених раніше функцій, однак поки що відсутнє керування масштабуванням Snapdragon Game Super Resolution.

Сайт Windows Latest протестував програму і звернув увагу на її взаємодію зі Steam. Контрольна панель Adreno завантажує користувацький каталог та дозволяє вручну додавати ігри. Для них доступні опції керування певними графічними налаштуваннями. Хоча деякі з них можна встановити вручну у самій грі, у деякі вона додає відсутнє регулювання.

Одна з функцій — перевірка оновлень драйверів усередині програми. До цього власникам ноутбуків з Snapdragon X доводилося покладатися виключно на його виробника, або чекати, поки Qualcomm випустить бета-версії драйверів на своєму сайті. Якщо драйвери будуть регулярно виходити, з можливістю завантаження бета-версій, це наблизить зручність програми до аналогів від AMD та NVIDIA.

Щоб встановити панель керування Adreno, потрібно відвідати сайт Qualcomm та запустити інсталятор msix. Пізніше панель буде попередньо встановлюватися на ПК з Snapdragon та з’явиться в Microsoft Store. У своєму блозі Qualcomm повідомляє, що остаточний дизайн застосунку ще не завершений.

Розділ Технології виходить за підтримки

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