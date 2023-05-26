Японський ритейлер організував цілий захід з нагоди старту продажів RTX 4060 Ti — на нього завітав лише один покупець

Ембарго на продаж відеокарт та іншої електроніки, як правило, знімається одночасно в усіх країнах. Зазвичай цей ранок у США, опівдні в Європі, а у південно-східній Азії – пізній вечір. Деякі магазини в Японії спеціально відкриваються у день початку продажу важливих новинок. Відкриття популярного магазину не допомогло продажам NVIDIA RTX 4060 Ti – прийшов лише один покупець.

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В останні 2 роки старт нових відеокарт збирав натовпи, охочі вишиковувалися у довгі черги. Схоже, RTX 4060 Ti не чекав ніхто – порожній магазин відвідав єдиний покупець. Та й відкрилися для продажу лише 2 магазини у торговому районі Токіо – у другий не завітав ніхто. У Японії RTX 4060 Ti коштує від ¥69 800 ($500). Можливо, продавцям слід подумати про ціну нижче за рекомендовану вартість, як це вже зробили у німецькому Mindfactory.

У найбільшому інтернет-магазині ціна карти впала до €419 за рекомендованих €439. Враховуючи особливості оподаткування, це найдешевша пропозиція у країнах ЄС. Попри це, у день старту магазин продав лише 20 4060 Ti. Залишається тільки гадати, хто й за якою ціною придбає майбутню NVIDIA RTX 4060 Ti 16 ГБ за €549.

Джерело: VideoCardz