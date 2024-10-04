YouTube збільшить тривалість Shorts до 3 хвилин замість одної

З 15 жовтня творці контенту зможуть завантажувати відео Shorts тривалістю до трьох хвилин. YouTube пояснює це рішення численними запитами користувачів.

Конкурент YouTube, платформа ТікТок, вже дає змогу публікувати відео тривалістю до 10 хвилин. Упродовж останніх років ТікТок поступово збільшував обмеження на тривалість роликів.

YouTube також представив функцію шаблонів, яка дасть змогу авторам використовувати формат інших Shorts. Творці зможуть синхронізувати свої кліпи з популярними звуками з інших відео. Ця функція нагадує аналогічну опцію в ТікТок, де користувачі можуть обирати готові відеостилі та адаптувати їх під свої потреби.

Компанія активно просуває Shorts як альтернативу ТікТок, додаючи схожі функції та інвестуючи кошти в заохочення творців створювати короткий контент. Водночас Ютуб визнає, що деякі користувачі віддають перевагу довшим відео, характерним для платформи. У зв’язку з цим компанія додала опцію «показувати менше Shorts», яка тимчасово зменшить кількість коротких відео у стрічці користувача.

Нагадаємо, нещодавно YouTube суттєво підвищив вартість своєї преміумпідписки. У Європі ціна YouTube Premium зросла на 50% (але в Україні поки без змін).

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Джерело: The Verge