В Україні відкрились передзамовлення на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone Air — від ₴46 799 до ₴109 999

Днями Apple розпочала продажі новеньких iPhone 17 по всьому світу, тоді як українські ритейлери на цей час відкрили передзамовлення і показали ціни у гривнях.
Всі моделі iPhone 17 та решти пристроїв, представлених у вересні на презентації Awe dropping, з’явились одночасно в каталогах українських ритейлерів, що офіційно продають техніку Apple: зокрема в Алло, Цитрусі, Comfy та ін. Вільні продажі мають розпочатись до кінця тижня, хоча деякі моделі вже недоступні: зокрема, iPhone Air та базовий iPhone 17 в окремих кольорах.
Як і в попередні роки, магазини пропонують покупку в кредит та оплату частинами. Нижче наводимо всі доступні ціни, з урахуванням знижок.
Ціни Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та Air
iPhone 17
- 256 ГБ — ₴46 799
- 512 ГБ — ₴56 799
iPhone 17 Pro
- 256 ГБ — ₴63 999
- 512 ГБ — ₴73 999
- 1 ТБ — ₴83 999
iPhone 17 Pro Max
- 256 ГБ — ₴69 999
- 512 ГБ — ₴79 999
- 1 ТБ — ₴89 999
- 2 ТБ — ₴109 999
iPhone Air
- 256 ГБ — ₴58 499
- 512 ГБ — ₴68 499
- 1 ТБ — ₴78 499
Ціни нових AirPods та Apple Watch
- AirPods 3 — ₴14 099
- Apple Watch Series 11 — ₴22 299 (42 мм і GPS), ₴23 799 (46 мм і GPS), ₴27 399 (42 мм, GPS + Cellular), ₴28 899 (46 мм, GPS + Cellular)
- Apple Watch SE 3 — ₴13 899 (40 мм і GPS), ₴14 999 (44 мм і GPS), ₴16 199 (40 мм, GPS + Cellular), ₴17 799 (44 мм, GPS + Cellular)
- Apple Watch Ultra 3 — ₴44 799 (49 мм), ₴48 999 (49 мм, з ремінцем Milanese Loop)
Детальніше про кожен з пристроїв можна прочитати за посиланнями нижче; також чекайте на редакційні огляди ITC найближчим часом.
- Apple iPhone 17: мінімум 256 ГБ, дисплей 120 Гц та нова камера від $799
- Apple iPhone Air: з процесором A19 Pro, модемом С1X та чипом N1 від $999
- Apple iPhone 17 Pro: найбільша батарея серед усіх iPhone, до 2 ТБ у версії Max і ціна від $1099
- Apple Watch Ultra 3: супутниковий зв’язок, більший екран і до 42 годин автономної роботи за $799
- Apple Watch Series 11 та SE 3: 5G, watchOS 26 та обіцяний живий переклад за ціною від $249
- Apple AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий”переклад за $249
