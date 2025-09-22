В Україні відкрились передзамовлення на Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та iPhone Air — від ₴46 799 до ₴109 999

Apple iPhone 17 Pro

Днями Apple розпочала продажі новеньких iPhone 17 по всьому світу, тоді як українські ритейлери на цей час відкрили передзамовлення і показали ціни у гривнях.

Всі моделі iPhone 17 та решти пристроїв, представлених у вересні на презентації Awe dropping, з’явились одночасно в каталогах українських ритейлерів, що офіційно продають техніку Apple: зокрема в Алло, Цитрусі, Comfy та ін. Вільні продажі мають розпочатись до кінця тижня, хоча деякі моделі вже недоступні: зокрема, iPhone Air та базовий iPhone 17 в окремих кольорах.

Як і в попередні роки, магазини пропонують покупку в кредит та оплату частинами. Нижче наводимо всі доступні ціни, з урахуванням знижок.

Ціни Apple iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max та Air

iPhone 17

256 ГБ — ₴46 799

512 ГБ — ₴56 799

iPhone 17 Pro

256 ГБ — ₴63 999

512 ГБ — ₴73 999

1 ТБ — ₴83 999

iPhone 17 Pro Max

256 ГБ — ₴69 999

512 ГБ — ₴79 999

1 ТБ — ₴89 999

2 ТБ — ₴109 999

iPhone Air

256 ГБ — ₴58 499

512 ГБ — ₴68 499

1 ТБ — ₴78 499

Ціни нових AirPods та Apple Watch

AirPods 3 — ₴14 099

Apple Watch Series 11 — ₴22 299 (42 мм і GPS), ₴23 799 (46 мм і GPS), ₴27 399 (42 мм, GPS + Cellular), ₴28 899 (46 мм, GPS + Cellular)

Apple Watch SE 3 — ₴13 899 (40 мм і GPS), ₴14 999 (44 мм і GPS), ₴16 199 (40 мм, GPS + Cellular), ₴17 799 (44 мм, GPS + Cellular)

Apple Watch Ultra 3 — ₴44 799 (49 мм), ₴48 999 (49 мм, з ремінцем Milanese Loop)

Детальніше про кожен з пристроїв можна прочитати за посиланнями нижче; також чекайте на редакційні огляди ITC найближчим часом.