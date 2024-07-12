За прикладом «Дюни»: астронавти питимуть власну сечу у відкритому космосі

Хто б міг подумати, що science fiction Френка Герберта стане science fact NASA? Дистикомб підкорює космос.

Науковці розробили новий пристрій, який дасть змогу астронавтам перетворювати сечу на питну воду під час космічних прогулянок. Ця інновація, що нагадує функцію дистикомбу з науково-фантастичного роману «Дюна», може суттєво покращити умови роботи космонавтів поза межами Міжнародної космічної станції (МКС). Подібно до того, як фримени на пустельній планеті Арракіс цінували кожну краплю вологи, астронавти зможуть ефективно використовувати власні рідинні відходи, що критично важливо в обмеженому середовищі космосу.

Досі космонавти використовували одноразові підгузки, відомі як «максимально абсорбуючі предмети одягу» (MAG), для справляння природних потреб під час виходів у відкритий космос. Ці підгузки, розроблені на початку 1980-х років, збирають і зберігають сечу, але можуть спричиняти дискомфорт і навіть подразнення шкіри під час тривалих космічних прогулянок, які іноді тривають до восьми годин.

Нова система складається з гнучкої компресійної білизни з антимікробної тканини та силіконової чаші з датчиком вологості. Коли пристрій виявляє сечу, вмикається вакуумна помпа, яка спрямовує рідину до фільтраційного пристрою на спині астронавта.

Фільтр розміром приблизно 38 на 23 сантиметри важить 8 кілограмів. Він перетворює сечу на свіжу воду, яку потім можна подавати до питного мішка скафандра. Система здатна обробити приблизно 500 мілілітрів води за п’ять хвилин.

Софія Етлін (Sofia Etlin), провідна авторка дослідження з Медичного коледжу Вейлл Корнелл (Weill Cornell Medicine), пояснює: «Швидке виведення сечі з організму має зменшити деякі проблеми зі здоров’ям, які зараз виникають в астронавтів, такі як висипи, інфекції сечовивідних шляхів і розлади травлення. Крім того, більший загальний запас води, який генерує наша система, допоможе астронавтам залишатися гідратованими».

Хоча система ще перебуває на початковій стадії тестування, вона вже показала ефективність у видаленні основних компонентів сечі та зниженні рівня солі до безпечних показників. Проте перед впровадженням технології потрібно провести додаткові випробування в умовах, наближених до космічних, зокрема в умовах мікрогравітації.

Онлайн-курс "People Management" від Laba. Пройдіть шлях від формування відповідальної команди до написання кар'єрної карти для кожного співробітника разом з топменеджеркою з 11-річним досвідом у провідних IT-компаніях. Детальніше про курс

Ця розробка особливо актуальна з огляду на плани NASA створити постійну базу на Місяці до кінця десятиліття. Хоча нова система навряд чи з’явиться в космічних костюмах найближчим часом, вона може стати важливим кроком у покращенні умов роботи астронавтів під час тривалих космічних місій.

Джерело: NASA, Livescience