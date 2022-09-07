Захід Meta Connect пройде 11 жовтня – на ньому, ймовірно, покажуть потужну гарнітуру змішаної реальності Project Cambria

Компанія Meta проведе свою щорічну конференцію Connect, присвячену проєктам віртуальної реальності, 11 жовтня цього року. Про це повідомив генеральний директор компанії Марк Цукерберг.
Свою публікацію у Facebook Цукерберг доповнив фотографією, де він зображений з новою гарнітурою. Ймовірно, це пристрій, відомий під кодовою назвою Project Cambria – довгоочікувана та потужна гарнітура змішаної реальності.
Минулого місяця Цукерберг сказав в одному з інтерв’ю, що компанія планує випустити Project Cambria восени. Це гарнітура з обчислювальною потужністю, що дозволяє знімати реальний світ за допомогою зовнішніх камер і показувати його всередині гарнітури в режимі реального часу та в кольорі. Новинка буде значно дорожчою і функціональнішою, ніж гарнітура Meta Quest 2, що найбільше продається. За попередніми даними, ціна Project Cambria складе $800 або більше.
Як очікується, окрім Project Cambria компанія Meta також обговорить оновлення Horizon Worlds, своєї програми для соціальних мереж метавсесвіту.
Meta не оголосила програму конференції, але очікується, що захід триватиме цілий день. Він транслюватиметься онлайн.
VR-гарнітуру Project Cambria від Meta порівняли з «ноутбуком для обличчя», її вихід очікується у 2022 році
Джерело: cnbc