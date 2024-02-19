Засновник SoftBank хоче створити підприємство вартістю $100 млрд із випуску чипів для штучного інтелекту

Засновник SoftBank Group Масайосі Сон шукає $100 млрд, щоб профінансувати підприємство з виробництва чипів для систем штучного інтелекту та скласти конкуренцію Nvidia.

Проєкт під кодовою назвою Izanagi знаменує собою наступне велике починання мільярдера, оскільки SoftBank різко скорочує інвестиції в стартапи. Сон планує створити компанію, яка зможе доповнити підрозділ Arm Holdings з розробки чипів і дозволить побудувати фабрику з виробництва чипів для штучного інтелекту. Про це повідомляють обізнані джерела. За одним зі сценаріїв, який розглядається, SoftBank надасть $30 млрд, а решта $70 млрд, можливо, надійдуть від установ на Близькому Сході.

У разі успіху цей проєкт стане однією з найбільших інвестицій у сферу штучного інтелекту з моменту появи ChatGPT, перевершивши нещодавню інвестицію Microsoft в OpenAI у розмірі понад $10 млрд. Сон назвав проєкт на честь Izanagi, японського бога творіння та життя, частково тому, що він містить ініціали загального штучного інтелекту.

Деталі про те, як буде фінансуватися проєкт,або куди будуть витрачені гроші, ще мають бути визначені. Джерела кажуть, що Сон постійно розробляє численні інвестиційні ідеї та стратегії, щоб посилити доступ Arm на ринок штучного інтелекту, і постійно вивчає різні типи чипів нового покоління. Незрозуміло, яка компанія чи компанії відіграватимуть центральну роль у розробці технології, необхідної для того, щоб кинути виклик Nvidia ─ безсумнівно лідеру висококласних прискорювачів ШІ.

Джерело: bloomberg

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