Мобільна програма Netlix незабаром припинить підтримку iOS 16 і iPadOS 16, вимагаючи новіших версій ОС, які зможуть отримувати оновлення та виправлення помилок.

Обмеження торкнуться зокрема власників iPhone X, iPhone‌ 8 та ‌iPhone‌ 8 Plus, а також користувачів iPad Pro (1-го покоління) та iPad (5-го покоління) — тобто усіх тих пристроїв, що не отримали підтримку iOS 17 чи iPadOS 17‌.

Деякий час власники вищезгаданих пристроїв зможуть використовувати поточну версію програми Netflix, однак не отримуватимуть жодних нових функцій. Водночас через браузер заходити в сервіс вони зможуть безперешкодно і надалі.

Перелік моделей, які втратили підтримку мобільної програми Netflix:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

‌iPad Pro‌ (1 покоління)

‌iPad‌ (5 покоління)

Рядки коду, що стосуються майбутніх змін, були виявлені в застосунку Netflix одним з авторів MacRumors Аароном Перрісом. Невідомо з яким саме оновленням буде припинена підтримка, однак зважаючи, що код помітили в останній версії, ймовірно, це відбудеться досить скоро.

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Джерело: MacRumors

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