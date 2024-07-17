Суд схвалив розпродаж авто для Fisker — виробника електромобілів, який нещодавно подав заяву на банкрутство.

За даними Bloomberg, загалом 3300 автомобілів Fisker продадуть компанії з оренди авто American Lease LLC на загальну суму у $46,25 млн. Електромобілі у «хорошому робочому стані» оцінили у $16 500, тоді як пошкоджені транспортні засоби у $2 500 (зазначимо, що ціна на новий флагман Fisker Ocean торік сягала $70 000 і деякі клієнти його таки придбали).

Ця угода знаменує собою символічний кінець для виробника електромобілів, який рекламував свої транспортні засоби як «майбутнє чистої мобільності», але потім зазнав затримок у виробництві та постачанні, які завадили розгортанню його флагманського позашляховика і в кінцевому підсумку призвели до заяви про банкрутство.

Згідно з запропонованою угодою з American Lease LLC, Fisker не зобов’язана дотримуватись гарантії на ремонт чи обслуговування (щодо того як і, чи обслуговуватимуть поточних власників авто Fisker, інформації не має).

Fisker також надасть American Lease «усі відповідні вихідні коди або інші операційні елементи програмного забезпечення, а також наявні розробки, які можуть знадобитися для забезпечення працездатності авто».

Електромобіль Ocean, що вийшов на ринок минулого року (продажі стартували 23 червня 2023 року), викликав чимало критики серед власників. Користувачі повідомляли про низку програмних і механічних проблем. У самій компанії спостерігались проблеми з обслуговуванням клієнтів та навіть відстеженням грошей. Врешті решт, Fisker змогла реалізувати лише кілька тисяч автомобілів. Їх складанням займався контрактний виробник Magna.

Fisker намагалася залишитися на плаву за допомогою кількох раундів звільнень та інших заходів скорочення витрат. Також компанія змінила свою бізнес-модель. На початку року Fisker відмовилася від продажів безпосередньо клієнтам — системи, яку популяризувала Tesla — і натомість спробувала співпрацювати з відомими дилерами. Зрештою, зусиль виявилось недостатньо, щоб врятувати компанію.

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