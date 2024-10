Збій «Матриці»: смартфони Vivo отримали Android 15 раніше Google Pixel

Зазвичай смартфони Google Pixel першими отримують нову стабільну ОС Android. Але цього разу Android 15 вперше «прилетів» на Vivo.

У попередні роки після техніки Google оновлення отримували такі виробники, як Samsung та OnePlus. Однак цього року бренд смартфонів Vivo випередив Google та став першим, який випустив «прошивку» на Android 15. Це не порожні слова чи заява компанії — користувачі вже отримують оновлення на власні смартфони, через що, власне, стало про них відомо.

My vivo X Fold3 Pro just received Android 15 update.

Crazy how Vivo is the 1st major brand to be rolling out this out to their flagships. Not even Google Pixel has stable update yet.

Hoping for a just as good of an experience with FuntouchOS 15. Good job @Vivo_India. #Android15 pic.twitter.com/f4oSkKxfy1

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 27, 2024