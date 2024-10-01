Збій «Матриці»: смартфони Vivo отримали Android 15 раніше Google Pixel

Зазвичай смартфони Google Pixel першими отримують нову стабільну ОС Android. Але цього разу Android 15 вперше «прилетів» на Vivo.

У попередні роки після техніки Google оновлення отримували такі виробники, як Samsung та OnePlus. Однак цього року бренд смартфонів Vivo випередив Google та став першим, який випустив «прошивку» на Android 15. Це не порожні слова чи заява компанії — користувачі вже отримують оновлення на власні смартфони, через що, власне, стало про них відомо.

My vivo X Fold3 Pro just received Android 15 update. Crazy how Vivo is the 1st major brand to be rolling out this out to their flagships. Not even Google Pixel has stable update yet. Hoping for a just as good of an experience with FuntouchOS 15. Good job @Vivo_India. #Android15 pic.twitter.com/f4oSkKxfy1 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 27, 2024

Принаймні деякі преміальні смартфони Vivo X Fold 3 Pro та Vivo X100 отримали стабільну версію Android 15. Розгортання відбулося лише через кілька днів після того, як Google випустила збірку Android 15 AOSP, створивши основу для того, щоб усі постачальники Android розгортали найновіше програмне забезпечення на своїх відповідних пристроях. AOSP, або Android Open Source Project, служить основою для всіх власних оболонок Android, таких як One UI від Samsung чи OxygenOS від OnePlus.

Vivo може бути не дуже відомою в Україні, але це один з найбільших постачальників смартфонів у світі. Її материнська компанія BBK Electronics входить до першої п’ятірки виробників телефонів. Компанія продає свої мобільні пристрої під кількома відомими брендами, включаючи Oppo, Realme, iQOO, Vivo та OnePlus.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Попри те, що Vivo першою отримала Android 15, власникам Pixel та Galaxy не варто впадати у відчай. Google підтверджує, що серія Pixel 9 та інші фірмові смартфони отримають оновлення Android 15 у жовтні. Samsung, як очікується, випустить оновлення принаймні на деякі зі своїх телефонів преміумкласу до кінця року.

Джерело: TechSpot

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.