Vivo X200 Ultra приписують три камери на 50 Мп + 200-мегапіксельний перископ

Відомий інсайдер Digital Chat Station поділився деякими подробицями про майбутні смартфони серії Vivo X200. Найцікавішою серед них є модель Vivo X200 Ultra, яка отримає відразу чотири камери, включно з 200-мегапіксельним перископічним модулем.

Отже, Digital Chat Station стверджує, що Vivo X200 Ultra матиме конфігурацію камер «50 Мп + 50 Мп + 50 Мп + 200 Мп». При цьому 200-мегапіксельний сенсор використовуватиметься саме в перископічному модулі. Для порівняння, в попередній моделі X100 Ultra головний блок камер складався з трьох модулів.

Головний модуль камери Vivo X200 Ultra матиме 50-мегапіксельний сенсор та «фіксовану широку діафрагму». Інсайдер не уточнює, які саме інші 50-мегапіксельні модулі будуть доступні в смартфоні. Можна очікувати, що це будуть надширококутний та телефото модулі. Ймовірно, один з них також забезпечить підтримку знімання макро.

Digital Chat Station також заявляє, що смартфон Vivo X200 Ultra матиме процесор SM8750. Це кодова назва для чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Всі інші моделі лінійки, за чутками, матимуть процесор Dimensity 9400

В окремій публікації інсайдер також розкрив інформацію про батареї смартфонів серії X200 (окрім флагманської версії Ultra):

Онлайн-курс "HR-менеджер" від Laba. За 10 тижнів у інтерактивній формі навчання під менторством exHRD у WorkUA ви отримаєте практичні навички й основні інструменти для старту кар’єри в HR. А також можливість стажування у Laba. . Детальніше про курс

Vivo X200 Pro – 6000 мАгод;

Vivo X200 – 5800 мАгод;

Vivo X200 Mini – 5700 мАгод.

Як очікується, офіційна презентація смартфонів серії Vivo X200 відбудеться 14 жовтня. Спочатку на ринок вийдуть моделі Vivo X200 та X200 Pro. Версія Ultra доєднається до серії на початку 2025 року.

Джерело: gizmochina

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.