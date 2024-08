Google погрожував блогерам не давати Pixel, якщо ті обиратимуть інші смартфони — зараз повідомлення офіційно видалено

Програма Google Team Pixel, доступна лише за запрошенням, надає ранній доступ до смартфонів Pixel інфлюенсерам. Днями в ній з’явилася вимога щодо невикористання інших брендів, яку після розголосу було видалено

У цьогорічній угоді щодо Pixel 9 йдеться, що Google очікує від учасників Team Pixel представлення пристроїв Google Pixel замість будь-яких інших. Якщо ж, виявиться, що іншим брендам надавали перевагу, Google розриватиме відносини.

Менеджер зі зв’язків Google Кайла Гейєр сказала The Verge, що TeamPixel — це окрема програма, відокремлена від програм для преси та рецензій. Мета TeamPixel — передати пристрої Pixel у руки творців контенту, а не преси та технічних рецензентів.

«Ми не помітили цю нову мову, яка вчора з’явилася у формі TeamPixel, і її було видалено».

Ситуація викликала плутанину в інтернеті — багато хто припустив, що такі умови стосуються всіх рецензентів продукту. Однак це не так. Офіційна програма для оглядів Google Pixel не має подібних умов, які можуть увійти у суперечність з етикою багатьох видань.

Отже, що ж таке Team Pixel? Офіційно це програма PR-агентства 1000heads, яка роздає ранні версії пристроїв інфлюенсерам як амбасадорам бренду. Хоча Google співпрацює з 1000heads, він безпосередньо не керує програмою, яка суттєво відрізняється від політики щодо оглядів. Журналісти за програмою офіційних оглядів часто отримують описи та продукти, які перебувають під ембарго, до або під час презентації. Учасники ж Team Pixel отримують пристрої незабаром після запуску, але перед публічною появою — в обмін на висвітлення у соціальних мережах. Для невеликих авторів це може бути значною перевагою, щоб отримати доступ до смартфонів.

Автор YouTube-каналу TechOdyssey Адам Метлок каже, що приєднався до програми Team Pixel п’ять років тому через зручність завчасного отримання нових смартфонів Pixel. За його словами, раніше подібних умов не було. Зараз він записав відео, що виходить з програми.

Відомий оглядач пристрої Маркес Браунлі опублікував відео, в якому каже, що він не брав участі в програмі Team Pixel і не зобов’язаний виконувати подібних умов.

From the outside of #TeamPixel, looking in: pic.twitter.com/a3BWeEqQvv

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 16, 2024