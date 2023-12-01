Збій у Gmail викликав затримку з надсиланням електронної пошти на кілька годин

У четвер увечері у Gmail виникли проблеми в роботі сервісу – електронні листи не надсилалися протягом кількох годин. О 19:31 за Київським часом Google написала в Gmail Workspace Status Dashboard, що «клієнти, яких торкнулася ця проблема, можуть зіткнутися із затримкою у надсиланні електронних листів». Вже в п’ятницю о 00:03 компанія повідомила, що проблему усунуто.

В оновленій публікації йдеться, що «проблема із затримками електронної пошти була усунена для більшості користувачів, яких це торкнулося, о [21:45]», але «деякі користувачі могли спостерігати затримки доти, доки повністю не усунули проблему о [23:15]». Google заявляє, що планує опублікувати аналіз того, що сталося не так, після завершення розслідування.

У Gmail уточнили, що електронні листи, надіслані з особистих облікових записів, працювали належним чином. Водночас електронні листи, що надсилаються з облікового запису Workspace, приходили із затримкою. Проте щонайменше двоє журналістів The Verge зіштовхнулися зі зворотною ситуацією.

Джерело: The Verge