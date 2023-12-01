Новини Софт 01.12.2023 о 09:47 comment views icon

Збій у Gmail викликав затримку з надсиланням електронної пошти на кілька годин

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

У четвер увечері у Gmail виникли проблеми в роботі сервісу – електронні листи не надсилалися протягом кількох годин. О 19:31 за Київським часом Google написала в Gmail Workspace Status Dashboard, що «клієнти, яких торкнулася ця проблема, можуть зіткнутися із затримкою у надсиланні електронних листів». Вже в п’ятницю о 00:03 компанія повідомила, що проблему усунуто.

В оновленій публікації йдеться, що «проблема із затримками електронної пошти була усунена для більшості користувачів, яких це торкнулося, о [21:45]», але «деякі користувачі могли спостерігати затримки доти, доки повністю не усунули проблему о [23:15]». Google заявляє, що планує опублікувати аналіз того, що сталося не так, після завершення розслідування.

У Gmail уточнили, що електронні листи, надіслані з особистих облікових записів, працювали належним чином. Водночас електронні листи, що надсилаються з облікового запису Workspace, приходили із затримкою. Проте щонайменше двоє журналістів The Verge зіштовхнулися зі зворотною ситуацією.

Джерело: The Verge

Завантаження коментарів...

Нові дописи

Дописи
Як ефективно керувати витратами на хмарну інфраструктуру
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/125790864-150x150.jpg

Андрій Михайленко

Colobridge GmbH, Chief Operating Officer

Дописи
«Кіновсесвіт Marvel» йде на дно… Це кінцева зупинка?!»
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/Head_Odysseus_MAR_Sperlonga-150x150.jpg

Odysseus

Міфічний персонаж

Дописи
ОРРО AED Україна презентує навушники Enco Air3i: Нова версія неперевершеного звуку
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/OPPO_150_150_uwp_avatar_thumb.png

OPPO Ukraine

OPPO — світовий бренд смартпристроїв, який прагне до синергії естетики та інновацій.

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати