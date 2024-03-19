Збір на реабілітацію бійця «Азову» Буяна завершено. Вітаємо переможицю другого аукціону

З 12-го по 18-те березня ми проводили другий аукціон в рамках збору на реабілітацію бійця «Азову» Буяна. З радістю можемо сказати, що збір закрито!

Було зібрано 46 464 грн!

Разом з 37 911, які вдалось зібрати під час минулого аукціону в рамках цього збору, нам вдалось досягти мети (і навіть піти трохи далі), яку ми поставили – 84 375 грн.

Всі кошти передано Патронатній службі «Янголи Азову», для яких проводився цей збір. Хочемо подякувати «Янголам Азову» за те, що опікуються нашими Героями і повертають їх до життя!

Всім дякуємо, разом ми сила!

Також, з радістю вітаємо переможицю аукціону. Макет літака з підписом бійця 3-ї ОДШБр отримує пані Ангеліна О., яка 11 березня надіслала 10 000 грн.

Принагідно ще раз просимо написати двох добродіїв, які 29-го лютого надіслали по 5 000 грн, але вирішили зберегти інкогніто під час минулого аукціону. Вони виграли арт-тубуси, але на контакт не вийшли.

Прохання до всіх переможців аукціонів надіслати квитанції з оплати та написати контакти для відправки виграних лотів на [email protected]