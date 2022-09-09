Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Видання MC.today, Highload та ITC.ua продовжують розповідати про ініціативи допомоги українцям під час війни.

До нас звернулися військові, які боронять Україну на Миколаївському напрямку з проханням допомогти зібрати кошти на спорядження, яке дозволить зберегти життя військовим та краще бачити ворога.

Насамперед нашим захисникам потрібен дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo. Його ціна – 101 400 грн (2 600 євро). За словами військових, дрон – це «‎очі»‎ та «‎вуха»‎, за допомогою нього можна вести розвідку місцевості, досліджувати напрямок, розташування ворога практично в будь-який час доби, і здійснювати передачу інформації коригувальникам.

Крім цього, є необхідність у спорядженні, а саме:

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Планшет, бажано Samsung, від 6/64 Gb, 2 од. – 40 000 грн. Рації Baofeng – UV82, 10 од. – 20 000 грн. Гарнітура до радіостанцій, 10 од. – 5 000 грн. Повербанк-станція до 60 000 mAh, 1 од. – 3 600 грн. Повербанки переносні до 30 000 mAh, 10 од. – 17 000 грн.

Всього потрібно зібрати 187 тис. грн. Реквізити для переказу коштів на картку ПриватБанку – Вікторія Абед, номер картки 4149 6293 1058 6284, також можна відправити на карту за цим посиланням та на PayPal: [email protected]

Просимо вас взяти участь у зборі коштів для наших захисників. Ми будемо уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі.

У проєкт допомоги для військових і гуманітарних потреб від видань MC.today, Highload та ITC.ua може подати заявку кожен, хто збирає кошти на конкретні речі для армії чи інших напрямів під час війни. Ініціативи, які пройдуть відбір редакції, отримають безоплатну рекламну кампанію у трьох виданнях – MC.today, Highload та ITC.ua на аудиторію в 4 млн користувачів. Щоб подати вашу ініціативу на розгляд, заповніть цю форму. Детальніше про проєкт тут.