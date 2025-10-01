“Жодних відьмаків-грифіндорців”: Анджей Сапковський каже, що лор ігор The Witcher базується на помилці

Досі, здається, ніхто не ставив під сумнів цей момент The Witcher, котрий традиційно вважається канонічним. Але автор “Відьмака” каже, що це нісенітниця.

Мова йде про різні відьмачі школи. У відповідях на запитання користувачів Reddit Анджей Сапковський прямо каже, що ніяких “шкіл Вовка” чи будь-кого не існує. Він сам, після того, як згадав про них один раз у книзі, більше ніколи не повертався до цієї “шкідливої” ідеї.

“Одне речення про якусь “школу Вовка” таємничим чином потрапило до “Останнього бажання”, — пояснив письменник. — Пізніше я вважав його негідним розвитку та наративно неправильним, навіть шкідливим для сюжету. Тому пізніше я більше ніколи не включав і не згадував жодних відьмаків-грифіндорців чи слизеринців. Ніколи”.

За словами Сапковського, виробники ігор наполегливо відтворюють цю ідею і не хочуть її відпускати. Вочевидь, він мав на увазі CD Project Red, адже права на ігри мають саме вони. Власне, як і право розвивати сюжет ігор у бажаному напрямку.

“Однак, цього одного речення було достатньо. Адаптатори, особливо ті, хто займається відеоіграми, чіплялися за цю ідею з надзвичайною наполегливістю та дивовижно примножили ці “відьмачі школи”. Абсолютно зайві”.

Також Сапковського запитали про ставлення до телевізійних та ігрових адаптацій, і чи задоволений він напрямком, у якому вони йдуть. Письменник зауважив про беззаперечну, на його думку, перевагу письмового слова.

“Скажу так: є оригінал, а є адаптації. Незалежно від якості цих адаптацій, немає жодних залежностей чи точок збігу між літературним оригіналом та його адаптацією. Оригінал існує сам по собі, і кожна адаптація існує сама по собі. Неможливо перекласти слова на образи без втрат, і тут не може бути жодних зв’язків. Щобільше, адаптації — це здебільшого візуалізації, що означає перетворення письмових слів на образи, і немає потреби доводити перевагу письмового слова над образами, це очевидно. Письмове слово завжди та рішуче перемагає образи, і жодне зображення, анімоване чи інше, не може зрівнятися з силою письмового слова”.

Сапковськи сказав ще одну річ, яка, можливо, засмутить фанатів. Він не планує якимось чином видавати власні нотатки або пояснення щодо написання або тлумачення книг з циклу “Відьмак”. “Те, що є в інтернеті, може там і залишитися, але я не буду це ані доповнювати, ані розширювати”.

Інтерв’ю вийшло досить велике та варте уваги фанатів. Зокрема, Анджей Сапковський висвітлив багато моментів щодо “життя” його персонажів поза романами, своє ставлення до точності перекладів та іншого. Нагадаємо, в Україні вже можна офіційно придбати найновіший, але не останній роман про Геральта з Рівії.