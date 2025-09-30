В Україні відкрились продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків"

Новини Україна 30.09.2025 comment views icon

30 вересня видавництво КСД відкрило продажі книги “Відьмак: Роздоріжжя круків” Анджея Сапковського в українському перекладі.

Наразі на сайті видавництва книга доступна за ціною у 290 грн, а також у комплекті з іншими 8 книгами серії за 2340 грн. Паперова версія постачається в палітурці, має розміри 135×205 мм та обсяг 256 сторінок.

В Україні стартували продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків"В Україні стартували продажі книги "Відьмак: Роздоріжжя круків"

Згідно з анотацією, “Відьмак: Роздоріжжя круків” розкаже історію становлення Ґеральта з Рівії, який лише розпочинає свій професійний шлях у супроводі досвідченого відьмака Престона Гольта.

“До того, як стати Блавікенським різником, Ґеральт лише вчився виживати у світі, де чудовиськами так часто виявляються зовсім не ті, на кого заносять меч… Молодий відьмак із Рівії щойно став на професійний шлях. Раптове зіткнення з несправедливістю — сутичка з ґвалтівником — обертається для Ґеральта звинуваченням у вбивстві. Від шибениці його рятує досвідчений відьмак Престон Гольт — один із небагатьох, хто пережив різанину в Каер Морені. Разом з Гольтом Ґеральт підходить до роздоріжжя на своєму життєвому шляху. Його вчили вбивати монстрів. Але не вчили, що найстрашніші — ті, хто має людську подобу. Попереду — перше полювання. Перша зрада. І вибір, за який доведеться заплатити”.

Обкладинка “Роздоріжжя круків” відповідає оригінальній польській і на цей раз показує юного Ґеральта, а не образ з ігор CD Projekt Red. Перекладом на українську на цей раз займався Іван Кулинич, а не Сергій Легеза, який переклав для КСД 8 книг, виданих у 2016-2017 роках.

Нагадаємо, що раніше Сапковський анонсував нові книги для серії “Відьмак”, а також відреагував на деякі суперечливі адаптації Netflix.

Нагадаємо, що на цей час стримінг випустив три сезони серіалу “Відьмак” — усі з Генрі Кавіллом в головній ролі, тоді як в останніх двох його місце обійняв Ліам Хемсворт. Четвертий вийде вже 30 жовтня, одразу з усіма епізодами та спецвипуском про банду Щурів. Перший тизер зібрав понад 100 тис. дизлайків, тоді як Хемсворт в інтерв’ю зізнався, що рік не заходив в соцмережі, аби уникнути хейту.

Тим часом CD Projekt активно працює над грою The Witcher 4 з Цірі, як центральним персонажем. Раніше ми вже бачили перший трейлер та технічну демонстрацію геймплею гри.

Netflix змінив стать ключового лиходія в серіалі “Відьмак”

