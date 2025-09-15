"Пам'ятайте: винен не Ліам, а Netflix". Тизер "Відьмака" з новим Ґеральтом атакували дизлайками на YouTube

Кадри з четвертого сезону "Відьмака"

Вчора Netflix оприлюднив тизер четвертого сезону “Відьмака”, разом з тим запропонувавши перший повноцінний погляд на Ліама Хемсворта, який замінив в ролі Ґеральта Генрі Кавілла. Протягом доби відео зібрало майже 50 000 дизлайків на YouTube — це не настільки катастрофічно, як в “Білосніжки”, але все ж вдвічі більше за кількість вподобань.

Коментарі під тизером відповідні. Слід зазначити, що звинувачень в сторону Хемсворта тут небагато, більшість перш за все спрямовані на продюсерів:

“Не звинувачуйте Ліама, звинувачуйте Netflix”.

“Ліам вириває серце в привида. Досить символічно для того, що продюсери зробили з шоу”.

“У мене таке відчуття, ніби я щойно подивився фанатський фільм”.

“Цей серіал без Генрі Кавілла — як “Пірати Карибського моря” без Джонні Деппа”.

“Сподіваюся, Ліаму заплатили достатньо, щоб він міг пережити наслідки цього”.

“Я не платитиму за це карбованим сріблом”

“Продюсери як мій колишній, ніколи не визнають своїх помилок і ніколи не знають, коли зупинитися”.

“Повага їм за те, що лишили розділ з коментарями відкритими”.

Натомість у соцмережах розгорнули кампанію хейту вже проти актора:

“Йому бракує суворого вигляду”, — написав один фанат на X, тоді як решта обрали більш жорсткі характерики, називаючи Ліама “пародією” і “старшокласником, що вирішив пограти в перевдягання”.

Нагадаємо, що окрім Ґеральта, нове втілення в четвертому сезоні отримав й Весемір. Решта чільного акторського складу лишилась без змін: Фрея Аллан повертається до ролі Цірі, Аня Чалотра повторює роль Єнніфер, а Джої Беті — Любистка. Серед ключових новачків з’явиться Регіс у виконанні Лоренса Фішберна, вибір якого так само прийшовся до вподоби не всім фанам.

Згідно з офіційним синопсисом, новий сезон оповідає про те, як Ґеральт, Єнніфер та Цірі “стикаються з необхідністю подорожувати спустошеним війною Континентом та його численними демонами окремо один від одного”. Якщо вони зможуть прийняти та очолити групи, у яких опиняються, “у них є шанс пережити бойове хрещення — і віднайти один одного”.

Очікується, що четвертий сезон “Відьмака” стартує на Netflix 30 жовтня, одразу з 8 епізодами. Також цьогоріч чекаємо на спецвипуск про банду Щурів, створений на основі скасованого мінісеріалу.