"Пам'ятайте: винен не Ліам, а Netflix". Тизер "Відьмака" з новим Ґеральтом атакували дизлайками на YouTube

Вчора Netflix оприлюднив тизер четвертого сезону “Відьмака”, разом з тим запропонувавши перший повноцінний погляд на Ліама Хемсворта, який замінив в ролі Ґеральта Генрі Кавілла. Протягом доби відео зібрало майже 50 000 дизлайків на YouTube — це не настільки катастрофічно, як в “Білосніжки”, але все ж вдвічі більше за кількість вподобань.
Коментарі під тизером відповідні. Слід зазначити, що звинувачень в сторону Хемсворта тут небагато, більшість перш за все спрямовані на продюсерів:
- “Не звинувачуйте Ліама, звинувачуйте Netflix”.
- “Ліам вириває серце в привида. Досить символічно для того, що продюсери зробили з шоу”.
- “У мене таке відчуття, ніби я щойно подивився фанатський фільм”.
- “Цей серіал без Генрі Кавілла — як “Пірати Карибського моря” без Джонні Деппа”.
- “Сподіваюся, Ліаму заплатили достатньо, щоб він міг пережити наслідки цього”.
- “Я не платитиму за це карбованим сріблом”
- “Продюсери як мій колишній, ніколи не визнають своїх помилок і ніколи не знають, коли зупинитися”.
- “Повага їм за те, що лишили розділ з коментарями відкритими”.
Натомість у соцмережах розгорнули кампанію хейту вже проти актора:
“Йому бракує суворого вигляду”, — написав один фанат на X, тоді як решта обрали більш жорсткі характерики, називаючи Ліама “пародією” і “старшокласником, що вирішив пограти в перевдягання”.
Нагадаємо, що окрім Ґеральта, нове втілення в четвертому сезоні отримав й Весемір. Решта чільного акторського складу лишилась без змін: Фрея Аллан повертається до ролі Цірі, Аня Чалотра повторює роль Єнніфер, а Джої Беті — Любистка. Серед ключових новачків з’явиться Регіс у виконанні Лоренса Фішберна, вибір якого так само прийшовся до вподоби не всім фанам.
Згідно з офіційним синопсисом, новий сезон оповідає про те, як Ґеральт, Єнніфер та Цірі “стикаються з необхідністю подорожувати спустошеним війною Континентом та його численними демонами окремо один від одного”. Якщо вони зможуть прийняти та очолити групи, у яких опиняються, “у них є шанс пережити бойове хрещення — і віднайти один одного”.
Очікується, що четвертий сезон “Відьмака” стартує на Netflix 30 жовтня, одразу з 8 епізодами. Також цьогоріч чекаємо на спецвипуск про банду Щурів, створений на основі скасованого мінісеріалу.
