Життя після “Супермена”: DC запланувала майже 20 фільмів та серіалів на найближчі роки (перелік і дати виходу)

DC

Новий “Супермен” з Девідом Коренсветом все ще випробовує свої суперсили в прокаті, однак Джеймс Ганн потроху підкидує нам новини про плани оновленого DCU. Згідно з цими анонсами та деякими витоками, студія може випустити близько 20 фільмів та серіалів у найближчі роки. Ми сформували все це у загальний список із назвами та датами виходу (якщо вони є), з яким пропонуємо ознайомитися й вам.

Серіали

1. “Миротворець” — другий сезон, 21 серпня 2025 року

Перший сезон “Миротворця” дебютував ще у 2022 році, тоді як другий, дія якого відбувається приблизно через два роки, стане першим “живим” серіальним проєктом в оновленому Джеймсом Ганном кіновсесвіті DCU. Згідно з офіційним синопсисом, новий сезон продовжує історію Кріса Сміта (Джон Сіна), супергероя-месника, який намагається примирити своє минуле з новознайденим почуттям мети, “продовжуючи надирати праведним лиходіям дупу у своєму хибному прагненні до миру за будь-яку ціну”.

2. “Ліхтарі” — початок 2026 року

Серіал у стилі “Справжнього детектива” та “Повільних коней”, де Хел Джордан (Кайл Чандлер) неохоче наставляє молодшого Ліхтаря, Джона Стюарта (Аарон П’єр) у розслідуванні таємничого вбивства на Землі в самому центрі Америки. Очікується, що в шоу з’явиться й Натан Філіон після дебюту в ролі Гая Гарднера у “Супермені”.

3. “Воллер” — у розробці, без дати виходу

Серіал про лиходійку DC Аманду Воллер, який мав вийти перед другим сезоном “Миротворця”, але реліз перенесли на тлі страйків в Голлівуді.

Віола Девіс повторить свою роль, але подробиці досить скудні: це спіноф “Миротворця”, який досліджуватиме наслідки смерті дочки Аманди Воллер, Леоти Адебайо (Даніель Брукс), та розкриття існування “Оперативної групи Ікс” наприкінці першого сезону. Серіал був розроблений сценаристом “Вартових” Крісталом Генрі та творцем “Фатального патруля” Генрі Карвером.

4. “Бустер Голд” — у розробці, без дати виходу

Серіал розповідатиме про Бустера, також відомого в коміксах як Майкл Джон Картер, який використовує базові технології з майбутнього, щоб удавати супергероя в сьогоденні.

З останніх новин відомо, що HBO залучив до написання пілотного епізоду творця “Наш прапор означає смерть” Девіда Дженкінса.

5. “Втрачений рай” — у розробці, без дати виходу

“Втрачений рай” планують зробити серіалом у стилі “Гри престолів” про амазонок та дім Диво-жінки, Теміскіру. Ганн говорив, що історія представить “всю темряву, драму та політичні інтриги”, які тільки можна уявити в суспільстві, що складається лише з жінок.

6. “Синій Жук” — у розробці, без дати виходу

Анімаційний серіал “Синій жук” розробляється Warner Bros. Animation та DC Studios, а Мігель Пуга є його шоуранером та режисером. Шоло Марідуенья повторить свою роль разом з іншими неназваними акторами, які також знімалися у фільмах. Про те, якою буде ця історія, дані суперечливі — хтось говорив про м’яке перезавантаження, інші наголошують на продовженні.

7. “Містер Міракл” — у розробці, без дати виходу

Анімаційний серіал слідуватиме за Скоттом Фрі (Містер Міракл), найвидатнішим майстром втечі з місць злочинів. Том Кінг, який написав комікси про Містера Міракла разом з Мітчем Джерадсом, виступає шоуранером.

8. “Монстри Командос” — другий сезон, у розробці й без дати виходу

“Монстри Командос” — перший серіал у новому всесвіті DC (DCU), який розповідає про команду монстрів, зібрану Амандою Воллер. Зважаючи на високі оцінки першого, оголошення про виробництво продовження не забарилось.

Фільми

1. “Супердівчина” — 26 червня 2026 року

Мілі Алкок запропонує новий погляд на Супердівчину, дещо травмовану і не стриману. Персонажка вже дебютувала в “Супермені”, правда в дещо в нетверезому стані, подарувавши своєму кузену пару ласкавих слів.

Супердівчина (також відома як Кара Зор-Ел) об’єднується з молодою дівчиною-інопланетянкою (Єва Рідлі), прагнучи помститися за вбивство свого батька. Разом вони вирушають у небезпечну космічну подорож інопланетними світами, стикаючись з могутніми ворогами та моральними дилемами. Серед решти акторського складу: Маттіас Шонертс, який зіграє лиходія Крема з Жовтого Пагорба, а також Девід Крумгольц та Емілі Бічем у ролі батьків Кари, Зор-Ела та Алуру Ін-Зе відповідно. Очікується й Лобо Джейсона Момоа.

2. “Глиноликий” — 11 вересня 2026 року

Сценарій до фільму про найдавнішого ворога Бетмена пише Майк Фленеген, Джеймс Воткінс веде переговори щодо режисури. Очікується, що знімання стартують до кінця літа.

Хто виконає головну роль у майбутньому фільмі невідомо, однак у новому серіалі “Монстри Командос” персонажа озвучив Алан Тьюдік, а Джеймс Ганн раніше заявляв, що хоче, аби актори DCU зберігали за собою ролі у майбутніх проєктах (Глиноликий може як завгодно міняти свою зовнішність).

3. “Бетмен. Частина II” — 1 жовтня 2027 року

На чому саме зосередиться продовження фільму Метта Рівза про Бетмена з Робертом Паттінсоном в головній ролі, поки залишається загадкою, але воно вже в розробці. Попри перенесення релізу актор заявляв, що вже знає сюжет “Бетмена 2”, тому справа рухається вперед.

4. “Dynamic Duo” — 30 червня 2028 року

Анімаційний фільм про історії походження двох перших Робінів (Діка Грейсона та Джейсона Тодда). Метт Рівз продюсує шоу, сценарій написав Меттью Олдріч (“Лайтер” та “Коко”), а режисером виступає Артур Мінц, який раніше працював над розкадровкою фільму “Джеймс і гігантський персик”. “Dynamic Duo” представить стиль “лялькової анімації” від Swaybox, студії з Нового Орлеана, заснованої Мінцем та його дружиною Терезою Андерссон.

5. “Бетмен: Хоробрий і сміливий” — у розробці, без дати виходу

Фільм “Хоробрий і сміливий” базуватиметься на коміксах Гранта Моррісона. У центрі історії перебувають Брюс Вейн і його невідомий син Деміан. Основне завдання для нової версії — знайти “причину для існування” Бетмена у DCU. Для Ганна важливо, щоб образ поважав спадщину героя, але не повторював наявні.

6. “Болотяна істота” — у розробці, без дати виходу

В коміксах Болотяна істота — це гуманоїдна / рослинна стихійна істота, початково створена письменником Леном Вейном і художником Берні Райтсоном. Інформація про новий фільм поки що обмежена, але відомо, що він зосередиться на походженні таємничого персонажа. Режисером виступає Джеймс Менголд, який натякнув, що проєкт не матиме тісних зв’язків з ширшим DCU.

7. “Підлітки-Титани” — у розробці, без дати виходу

Юні Робін, Рейвен, Старфаєр та інші повертаються, щоб захистити мирних мешканців від лиходіїв. Сценарій до проєкту пише Ана Ногейра (“Супердівчина”), хто візьме на себе головні ролі невідомо.

8. “Диво-жінка” — у розробці, без дати виходу

Новий фільм про Диво-жінку відійде від Галь Гадот, хоча нова акторка за проєктом все ще не закріплена. Ганн підтвердив, що сценарій до нього “пишеться просто зараз”, але не уточнив хто над ним працює.

9. “Бейн і Дефстроук” — у розробці, без дати виходу

Лиходії Бетмена Бейн та Дефстроук з’являться разом у новому фільмі. Сценарій розробляє Метью Ортон, режисера ще не обрали. Представлений на початку 1990-х років, жорстокий Бейн найбільш відомий у втіленні Тома Гарді у фільмі Крістофера Нолана 2012 року “Темний лицар повертається”. Тим часом колишнього оперативника Слейда Вілсона / Дефстроука грав Ману Беннетт у серіалі Грега Берланті “Стріла” каналу CW і Джо Манганьєлло — у сцені після титрів у “Лізі справедливості”. Подробиць самогого фільму ще немає.

10. “Константин 2” — у розробці, без дати виходу

Якщо ви шанувальник Кіану Рівза, то вам буде приємно дізнатися, що продовження його хітового фільму “Константин” готується вже деякий час. З мінусів — нещодавно колега Рівза по зйомках оригінального фільму Пітер Стормаре розповів, що актор не дуже задоволений наданими сценаріями. Сам Стормаре має повторити роль Люцифера у сиквелі.