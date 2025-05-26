Новини Кіно 26.05.2025 о 16:28 comment views icon

Зірка «Дедпула» пише сценарій до нових «Зоряних війн» — з рейтингом «для дорослих»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Зірка «Дедпула» пише сценарій до нових «Зоряних війн» — з рейтингом «для дорослих»

Зірка «Дедпула» долучився до нового проєкту «Зоряних війн», але не як актор, а сценарист — і фільм отримає рейтинг «для дорослих.

Наступний фільм «Зоряних війн» може стати першим в історії франшизи з рейтингом R, каже Раян Рейнольдс, відомий за роллю «Дедпула». Він розповів, що не просто подав ідею, а й написав до неї сценарій.

«Це не обов’язково мають бути відверті персонажі класу A+, існує широкий спектр персонажів, яких можна використовувати. І я не маю на увазі, що рейтинг R є вульгарним, рейтинг R — це троянський кінь для емоцій», — зазначив Рейнольдс.

Він не уточнив, на яких героях зосередиться стрічка, але його слова натякають на те, що йдеться не про знайомих з дитинства Люка чи Лею. Ймовірно, у фокусі буде менш розкритий бік далекої-далекої галактики — з більш жорсткими подіями й глибшими емоціями.

Варто згадати, що Рейнольдс вже має досвід у сценарній роботі. Він писав в тексти для фільму з Блейк Лайвлі «Все закінчиться на нас», працював над «Дедпулом і Росомахою» для Marvel. Крім того, зараз він займається ще й сценарієм комедії про бойз-бенд. Проєкт готує режисер «Дедпула і Росомахи» Шон Леві, а серед виконавців — Г’ю Джекман.

Якщо Lucasfilm схвалить ідею, це може стати переломним моментом: за майже 50 років існування «Зоряні війни» ще жодного разу не виходили з рейтингом R. Навіть Осгуд Перкінс (режисер «Довгоногих») нещодавно натякав, що хотів би зробити «дорослий» фільм про Дарта Вейдера. Хоча ідея навіть не перебуває в розробці.

Станом на зараз Lucasfilm не випустив жодного нового фільму з цієї серії з 2019 року — з часів «Сходження Скайвокера». Останній проєкт, який активно готувався — фільм про Рей від Шармін Обейд-Чіной — також було поставлено на паузу. Ще скасували серіал «Зоряні війни» Джорджа Лукаса, який мав 60 сценаріїв і $40 млн на епізод. Поки що Disney зосередилася на успішних серіалах «Андор», «Мандалорець», які утримують інтерес до бренду.

У беклозі студії щонайменше ще п’ять «Зоряних війн». Наприклад, на головну роль «Зоряних війн» від Шона Леві претендує Раян Ґослінґ. А ось дія іншого фільму «Зоряні війни» Джеймса Менголда розповість про події 25 000 років до «Прихованої загрози». Але поки що жоден з них не обіцяє такого відходу від формули, як R-ідея Рейнольдса.

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Джерело: World of Reel

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