Зірка «Месників» не мав гадки, що гратиме у фільмі Marvel — розповіли лише на майданчику

Тоні Старк з «Месників» / Marvel

Пристрасть Marvel до скритності одного разу дійшла до того, що знаковий антагоніст «Месників» взагалі не знав, що знімається в фільмі до дня Х.

Кіностудія Marvel доходить до абсурду, щоб засекречувати власні проєкти. Компанії вдавалося тримати в невіданні навіть акторів, поки ті не прибудуть на знімальний майданчик. Так сталося з актором, який замінив Червоного Черепа у фільмах «Месники: Війна нескінченності» та «Месники: Фінал» — Россом Марквандом.

«Я навіть не знав, в якому фільмі буду працювати. Вони нічого не сказали. Мені просто повідомили, що це буде завдання на підбір голосу — можливо, для персонажа, якого раніше грав Г’юго Вівінг. Але навіть його ім’я не озвучили», — розповів актор.

Він дізнався над чим насправді працює по факту, і «ледь не знепритомнів» від цієї новини.

«Лише коли я прибув на знімальний майданчик, мене змусили поголитися і нанести [точки захоплення руху]. Я озирнувся — близько 150 людей чекають на мене. Думаю: “Це точно не звичайна робота з озвучення. Що тут відбувається?” Тоді гример нахилився і запитав: “Ти знаєш, над чим працюєш? Це новий фільм про Месників”. А я такий: “Ох, Боже.” Я ледь не знепритомнів», — згадує Росс.

Як результат, глядачі побачили як лідери ГІДРИ Червоний Череп з’явився у «Війні нескінченності» як страж Каменя Душі на планеті Вормір. Він був у сценах з Таносом і Гаморою, а також з Чорною Вдовою та Соколиним Оком у наступному фільмі. Маркванд потрапив в таку заплутану ситуацію через те, що у 2012 році Х’юго Вівінг відмовився від ролі. Саме тому Росса запросили відтворити голос, але він вжився в образ повністю.

Зараз аналогічну схему зі скритністю Marvel повторює з фільмом «Месники: Судний день». Кінокомпанія розпочала знімання без готового сценарію і акторського складу — можливо тому Локі «забули» сказати, щоб він готувався працювати. Він побачив своє ім’я в «абсолютно посередньому» 5-годинному тизері. Окрім Локі та головного лиходія фільму Доктора Дума у виконанні Роберта Дауні-молодшого, відомо про появу щонайменше 30 персонажів — нова «Фантастична четвірка», «Громовержці» і деякі з Людей Ікс.

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Джерело: Games Radar