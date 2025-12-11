Міні-ПК Zotac Zbox Magnus отримав десктопну NVIDIA RTX 5060 Ti з живленням 180 Вт лише через PCIe

Zotac Magnus став найменшим міні-ПК з десктопною NVIDIA RTX 5060 Ti 16 ГБ. Щоб досягти цього, компанія впровадила цікавий гібридний інтерфейс PCIe x8+x8.

Впровадження настільної відеокарти в корпус об’ємом 2,65 л вже захопливе досягнення, але Zotac ще й вдалося повністю усунути потребу в зовнішньому роз’ємі живлення відеокарти. Якщо подивитися на зображення, на ньому справді можна побачити десктопну NVIDIA RTX 5060 Ti без системи охолодження, але дивна деталь одразу впадає в око. Це додатковий поділ канавкою роз’єму PCIe.

У цій конструкції, яку помітив UNIKO’s Hardware, “золотий палець” PCIe (більша контактна ділянка) розділений на дві частини. Перша використовується для встановлення з’єднання з материнською платою, а друга — тільки для живлення відеокарти. Інструмент GPU-Z показує, що це гібридна конфігурація PCIe x8 5.0 + x8 5.0.

Материнська плата має спеціальну схему з напругою 19 В, котра спрямовує живлення відеокарти через вторинний інтерфейс x8, через що він здатний забезпечувати для відеокарти потужність 180 Вт. Дані передаються виключно першим PCIe x8. Працездатність конструкції та достатність живлення підтверджують тести. З ними та з детальним оглядом комп’ютера китайською можна ознайомитися на HKEPC.

Крім модифікованої відеокарти, у Zotac Zbox Magnus працює процесор Intel Core Ultra 7 255HX та до 96 ГБ оперативної пам’яті (HKEPC тестував версію з 32 ГБ). ПК оснащений двома портами Thunderbolt 4, двома мережевими адаптерами 2.5G та бездротовим підключенням Wi-Fi 7.

Застосована схема доводить принципову можливість позбавитися 8-контактного роз’єму у відеокартах з ним, а також відкриває можливості створення більш компактних ПК. Забезпечена потужність теоретично навіть дозволяє розгін, але навряд до цього пристосовані системи охолодження міні-ПК.

Джерело: Wccftech