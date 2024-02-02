Звіт Apple: $69,7 млрд від продажів iPhone і 2,2 млрд активних пристроїв у всьому світі

Apple оприлюднила звіт за перший фінансовий квартал 2024 року (відповідає четвертому календарному кварталу 2023 року), де відзначилась доходом у $119,6 млрд і чистим прибутком у $33,9 млрд (або $2,18 на акцію — на 16% більше, ніж торік).

Валовий прибуток Apple сягнув 45,9% — і це найвищий показник за останні 10 років.

Цікавий факт: у 1997 році Apple втратила $1 млрд, а сьогодні отримує $1 млрд доходу кожні 3 дні.

Квартальні продажі за категоріями

Продажі iPhone принесли $69,7 млрд (на 6% більше, ніж торік). Це другий найкращий результат в історії — більше було лише в останньому кварталі 2021-го ($71,63 млрд).

Дохід від послуг — $23,12 млрд (на 11% більше, ніж торік). Сфера послуг встановила історичний рекорд доходів зі зростанням кількості підписок із двозначним числом щороку. Нині Apple має 2,2 млрд активних пристроїв у всьому світі. (у січні 2023-го — 2 млрд) — однак не зазначала за категоріями (однак у компанії вже давно понад мільярд активних iPhone у всьому світі).

Загалом iPhone та сервіси допомогли Apple повернутися до зростання у минулому кварталі після спаду продажів протягом чотирьох кварталів поспіль.

Mac — $7,8 млрд (на 1% більше, ніж торік).

iPad — $7,02 млрд (падіння на 25%). Apple вперше в історії продукту не випустила нову модель iPad у 2023 році.

Носимі пристрої, пристрої для дома та аксесуари — $12 млрд (на 11% менше, ніж торік).

Інші продукти (включає навушники AirPods і Apple Watch) — $11,95 млрд (зниження на 11%).

Продажі в окремих регіонах

Apple продемонструвала зростання продажів у всіх регіонах (рекордні зафіксовані у Європі та решті Азійсько-Тихоокеанського регіону), за винятком Великого Китаю. Компанія стикнулась з посиленою конкуренцією з боку таких місцевих виробників, як Huawei.

Фактично, багато моделей ‌iPhone‌ були одними з найбільш продаваних смартфонів у всьому світі протягом кварталу. Згідно з опитуванням Cantar, iPhone були 4 з 5 найкращих моделей у США та Японії, 4 з 6 найкращих моделей у містах Китаю та Великої Британії та повністю зайняли топ 5 найкращих моделей в Австралії.

Інші цікаві моменти зі звіту

З огляду на зміни, які Apple вносить до App Store у ЄС (мова йде про дозвіл на сторонні платежі), можна розраховувати на певні нові економічні результати для компанії. Тім Кук тим часом каже, що наразі це неможливо передбачити. На ЄС припадає близько 7% глобального доходу Apple.

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Відсьогодні (з 2 лютого) у магазини Apple в США надійшов новий продукт — гарнітура Vision Pro. Фінансовий директор Apple Лука Маестрі сказав, що кілька великих компаній планують розробляти окремі програми для гарнітури (як для клієнтів, так для і співробітників) — включно з Walmart, Nike, Vanguard, Stryker, Bloomberg і SAP. Раніше Марк Гурман з Bloomberg повідомляв, що понад 99% застосунків запропонованих для гарнітури — немодифіковані версії для iPad. Загалом Apple анонсувала мільйон доступних програм на момент запуску Vision Pro.

У нещодавньому звіті аналітик Мін-Чі Куо прогнозував зниження постачання iPhone у 2024 році на 15% — що зумовлено зниженням попиту у Китаї й бажанням місцевих клієнтів купувати складні телефони, орієнтовані на генеративні ШІ-функції. Тім Кук зазначив, що Apple витрачає «надзвичайно» багато часу та зусиль на штучний інтелект, однак подробиці щодо цієї роботи будуть оприлюднені пізніше цього року.