В Copilot для Microsoft 365 добавили украинский язык

Корпорация Microsoft объявила о поддержке украинского языка в Copilot для Microsoft 365. Украинский язык входит в число 16 языков, которые добавлены в сервис.

Copilot для Microsoft 365 сочетает в себе мощность больших языковых моделей (LLM) с бизнес-данными и программами Microsoft 365, чтобы раскрыть творческий потенциал, увеличить производительность и повысить уровень навыков.

Copilot интегрируется в Microsoft 365 двумя способами.

Он встроен в программы для работы Word, PowerPoint, Outlook, Teams Excel и т. Д.

А также интегрируется между приложениями, работая со всеми данными компании, которые находятся в облаке. Ну и с пользовательским контентом: документами, календарем, чатами, встречами, контактами.

«Я рад сообщить, что украинский язык теперь поддерживается в Copilot для Microsoft 365. Это значительный шаг в предоставлении доступа к передовым технологическим инновациям для украиноязычных пользователей. Внедрение инновационных инструментов на украинском языке не только признает уникальность культуры и потребностей Украины, но и обеспечивает участие и пользу от технологических достижений, которые формируют наш мир. Будущее выглядит многообещающим, и оно говорит на нашем языке!», — комментирует Леонид Полупан, директор Microsoft в Украине и странах Балтии.

Приложения Microsoft 365 локализуются на языке пользователя на основе настроек приложений. Чтобы использовать украинский язык, пользователи могут установить желаемый язык в различных приложениях (Microsoft Teams, Word, PowerPoint или Excel, Microsoft365.com, Bing.com).

Корпорация представила Copilot для Microsoft 365 более года назад.

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Copilot для Microsoft 365 доступен для бизнес-клиентов Microsoft 365 E3, E5, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 и E5. Корпорация Microsoft планирует сделать Copilot для Microsoft 365 доступным для компаний любого типа и размера. Клиенты, которые имеют Microsoft 365 F3 и F1 (для работников, работающих на первой линии), Office 365 E1, Business Basic и т.д., смогут приобрести Copilot для Microsoft 365 в ближайшие недели.

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