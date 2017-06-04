Slowdrive: тише едешь – дальше будешь

Помните ленивца Блица, самого быстрого сотрудника Департамента контроля за автомобилями в Zootopia? В аркадной гонке Slowdrive вам придется вживаться в шкуру его сородича.

Slowdrive Жанр аркадная гонка

Платформы Windows, macOS, Linux

Разработчики onebraverobot

Издатель onebraverobot

Сайты onebraverobot.com , Steam

Пусть вас не обманывает казуальный внешний вид игры, с модными рубленными моделями и однотонными заливками в стиле low-poly. Slowdrive – одна из самых хардкорных автогонок, которые нам доводилось видеть.

Ваша задача проехать короткие, буквально на 10-20 секунд, уровни за заданное время. Вот только чтобы получить в каждом из заездов хотя бы одну звезду, надо будет ОЧЕНЬ постараться. А на открытие новых миров вам понадобится как минимум две звезды в большинстве заездов. И вот это уже настоящий вызов.

Счет в Slowdrive идет даже не на секунды, а на сотые доли секунд. Одно неправильное движение рулем – начинай сначала. Не сбросил скорость в повороте – сначала. Врезался – на старт. Ошибся с углом входа в вираж – в самое начало. Чтобы получить приличный результат, уровни нужно выучить назубок, искать короткие пути, неочевидные и очень рискованные маневры, прыжки там, где они вроде бы и не возможны.

Каждые три микроуровня объединяются в один большой, на минуту. Мест, где можно ошибиться, здесь еще больше. Да, несмотря на мультяшную графику, физика в игре очень даже неплохая. Автомобили раскачивает на виражах и трамплинах, заносит, они неохотно разгоняются, еще менее охотно тормозят, могут пробуксовывать.

На первых уровнях вам нужно просто прийти к финишу вовремя. Во втором мире упор сделан на прыжки. В третьем – на движущиеся препятствия, тайминг здесь особо важен. В четвертой серии уровней вам придется ехать в тумане, почти не видя трассу.

Slowdrive, в которой на неплохое прохождение каждого уровня вам понадобится несколько десятков попыток, может изрядно потрепать игроку нервы. В этом она чем-то похожа на ту же Trackmania. Но если вы любите сложности, жить не можете без вызова и вам симпатичны ленивцы – попробуйте эту игру. Slowdrive стоит со старта $3,99, на летней распродаже игру наверняка можно будет получить в два раза дешевле.

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