Google ненароком «вырубил» интернет в Японии

В прошлую пятницу интернет в Японии работал со значительными перебоями. Виной тому стала ошибка со стороны Google, и хотя проблема была исправлена за несколько минут, этого хватило, чтобы посеять панику и оставить без доступа в интернет большую часть населения страны.

Как сообщается, ошибка была допущена в проколе динамический маршрутизации BGP. Специалисты Google неверно анонсировали блоки IP-адресов и, по сути, осуществили так называемый BGP hijacking, в результате которого японские провайдеры, включая такого гиганта как Verizon, стали массово направлять трафик на серверы поисковика. А поскольку Google не является провайдером и его сервера не предназначены для работы с «левым» трафиком, то передаваемые устройствами жителей Страны восходящего солнца данные просто уходили в никуда.

«Мы установили неверные сетевые параметры в протоколе динамической маршрутизации, в результате чего возникли проблемы. Мы изменили информацию до правильной в течение восьми минут», – заявил пресс-секретарь Google.

Но несмотря на то, что проблема была устранена довольно оперативно, сбой оказался настолько массовым, что на протяжении еще нескольких часов многие пользователи не могли подключиться к сети или наблюдали крайне низкую скорость соединения. В конечном счете пострадали все привычные аспекты жизни японцев в интернете: оказались недоступны многие сервисы, включая банковские и правительственные порталы, онлайн-магазины и соцсети; люди не могли приобрести даже билеты на поезд. Кроме этого, зарубежные геймеры не могли соединиться с серверами Nintendo.

Отмечается, что отключение интернета в Японии не привело к каким-либо чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, МВД страны все же инициировало расследование в отношении поисковика.

Напоследок отметим, что в Google уже принесли официальные извинения, однако они так и не пояснили, был ли данный инцидент результатом сбоя оборудования или виной всему был человеческий фактор.

Источник: Engadget