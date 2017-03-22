Citroen E-Berlingo Multispace — пассажирский электрический минивэн для активного отдыха с запасом хода 170 км

Компания Citroen представила пассажирский минивэн E-Berlingo Multispace с электрической силовой установкой и запасом хода 170 км. Модель ориентирована на пользователей, которые хотят получить электромобиль для активного отдыха с расширенными возможностями трансформации салона. Новинка дополнила линейку электромобилей компании Citroen, в которую уже входят модели C-Zero, E-MEHARI и коммерческая версия Berlingo (которую, к слову, в тестовом режиме уже использует украинская «Нова пошта» для экспресс-доставки отправлений в Киеве).

Новый E-Berlingo Multispace оснащается той же силовой установкой, которая используется на коммерческой версии Berlingo Electric — электродвигателем синхронного типа мощностью 49 кВт (67 л.с.) с крутящим моментом 200 Нм и постоянно подключенным одноступенчатым редуктором.

Два блока литий-ионных аккумуляторных батарей на 22,5 кВтч устанавливаются под днищем, благодаря чему удалось сохранить солидный объем салона и багажника, а также повысить устойчивость автомобиля за счет более низкого центра тяжести. Гарантированный запас хода составляет 170 км, тогда как по данным компании Citroen ежедневные поездки большей части европейцев не превышают 100 км.

Стандартный режим зарядки от домашней электросети (8A/10A в зависимости от страны) или электросети с защитой Green Up (14A) обеспечивает полную зарядку полностью разряженной аккумуляторной батареи в течение 8 часов 30 минут, 12 часов или 15 часов соответственно.

В качестве опции для Citroen E-Berlingo Multispace предлагается ускоренная зарядка с помощью гаражного или стояночного блока, который позволяет восстановить 50% запаса хода за 15 минут и 80% – за 30 минут. При этом разъем для стандартной зарядки расположен на переднем правом крыле автомобиля, а разъем для ускоренной зарядки — на заднем левом крыле вместо лючка заправочной горловины топливного бака.

Электромобиль оснащен бортовым компьютером с 7-дюймовым сенсорным экраном, подключением к сети интернет и поддержкой технологий Bluetooth, Apple Carplay, Mirrorlink, MirrorScreen. Благодаря этому у пользователя есть возможность управлять некоторыми его функциями с помощью смартфона или компьютера. К примеру, можно дистанционно прогреть или охладить воздух в салоне перед поездкой или получить информацию об уровне заряда аккумуляторной батареи автомобиля и об оставшемся времени зарядки на экране смартфона.

Сборка нового Citroen E-Berlingo Multispace будет проходить в Испании, поэтому продажи электромобиля в этой стране стартуют уже в начале мая, тогда как до других европейских странах они начнутся в начале сентября 2017 года.

Источник: Citroen