Фантастический китайский автобус-тоннель оказался аферой, китайская полиция начала проводить аресты по делу о мошенничестве
Прискорбно, но это как раз тот случай, когда скептики оказались правы. Фантастический китайский автобус-тоннель TEB (Transit Elevated Bus), способный «парить» над дорожными пробками, оказался обманом. Как пишет ресурс qz.com, в минувшее воскресенье, 2 июля, полиция Пекина сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении создателей автобуса TEB по подозрению в масштабной афере. Как сообщается, сотрудники правоохранительные органов уже арестовали около 30 человек, связанных с разработкой автобуса TEB и скрывающихся от инвесторов.
Разработкой автобуса занималась компания Huaying Kailai, которая позволяла индивидуальным предпринимателям вкладывать деньги в проект посредством онлайн-площадки. Как отметили в ведомстве, в расследовании мошенничества сотрудников компании участвуют бизнесмены, инвестировавшие в проект автобуса-тоннеля. К настоящему времени иски против Huaying Kailai подали как минимум 72 бизнесмена. Ссылаюсь на копию полицейского отчета, предоставленную одним из пострадавших инвесторов, издание Southern Metropolis Daily, что с октября 2016 года создатели «автобуса будущего» привлекли около $1,3 млрд.
Обвинения в мошенничестве посыпались в адрес компании Huaying Kailai сразу после первых испытаний, когда выяснись, что главный инженер автобуса, не окончил среднюю школу, а инвесторам, вложившим деньги в проект, не дали никаких гарантий. И это не говоря о множестве претензий к технической стороне проекта. Что же, теперь мы видим, что обвинения эти были вполне обоснованными.
Источник: qz.com
- Автобус TEB был представлен весной 2016 года как «автобус будущего», призванный раз и навсегда решить проблему дорожных пробок. По задумке инженеров, монструозный автобус шириной восемь метров, вмещающий до 1200 человек, должен был ездить по направляющим, свободно пропуская под собой поток транспортных средств высотой не более 2 метров.
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- Первые испытания TEB прошли в августе 2016 года. А спустя несколько месяцев прототип автобуса обнаружили заброшенным на тестовой дороге в провинции Хэбэй.