Фантастический китайский автобус-тоннель оказался аферой, китайская полиция начала проводить аресты по делу о мошенничестве

Прискорбно, но это как раз тот случай, когда скептики оказались правы. Фантастический китайский автобус-тоннель TEB (Transit Elevated Bus), способный «парить» над дорожными пробками, оказался обманом. Как пишет ресурс qz.com, в минувшее воскресенье, 2 июля, полиция Пекина сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении создателей автобуса TEB по подозрению в масштабной афере. Как сообщается, сотрудники правоохранительные органов уже арестовали около 30 человек, связанных с разработкой автобуса TEB и скрывающихся от инвесторов.

Разработкой автобуса занималась компания Huaying Kailai, которая позволяла индивидуальным предпринимателям вкладывать деньги в проект посредством онлайн-площадки. Как отметили в ведомстве, в расследовании мошенничества сотрудников компании участвуют бизнесмены, инвестировавшие в проект автобуса-тоннеля. К настоящему времени иски против Huaying Kailai подали как минимум 72 бизнесмена. Ссылаюсь на копию полицейского отчета, предоставленную одним из пострадавших инвесторов, издание Southern Metropolis Daily, что с октября 2016 года создатели «автобуса будущего» привлекли около $1,3 млрд.

Обвинения в мошенничестве посыпались в адрес компании Huaying Kailai сразу после первых испытаний, когда выяснись, что главный инженер автобуса, не окончил среднюю школу, а инвесторам, вложившим деньги в проект, не дали никаких гарантий. И это не говоря о множестве претензий к технической стороне проекта. Что же, теперь мы видим, что обвинения эти были вполне обоснованными.

Источник: qz.com