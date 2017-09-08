Google, похоже, готова купить часть HTC

Как компания Google купила Motorola Mobility и что из этого вышло мы все хорошо знаем. Но на всякий случай напомним коротко: Google приобрела Motorola Mobility в 2012 году за $12,5 млрд в первую очередь ради ценного портфолио патентов, а затем в 2014 году продала «лишние» активы легендарного производителя мобильных телефонов китайскому производителю Lenovo за $2,91 млрд. Но сейчас поисковый гигант принялся активно развивать аппаратное направление и, похоже, ищет новую жертву возможность для быстрого роста. И эту возможность поисковый гигант видит в покупке давнего партнера – тайваньской компании HTC, которая остается убыточной уже более двух лет и никак не может выйти из затянувшегося кризиса. А последний месяц (август) итого стал для компании худшим за 13 лет, то есть нынешний флагман U11 никак не улучшил положение.

По сообщению источника, ссылающегося на издание Commercial Times, HTC и Google находятся уже на заключительной стадии переговоров. Отметим, что в данном случае речь о покупке смартфонного бизнеса, а не всей HTC целиком, так что перспективное направление виртуальной реальности тайваньского производителя продолжит развиваться отдельно. Издание также уточняет, что наряду с поглощением рассматривается вариант стратегического партнерства, подразумевающего инвестиции в обмен на долю в компании. В любом случае, Google сможет влиять на принятие решений в HTC.

Отметим, что предполагаемая покупка Google компании HTC обсуждалась в сети и ранее, так что свежие данные вполне можно считать очередным подкреплением этих слухов. Когда стоит ожидать официального объявления, источник не сообщает.

Остается добавить, что тайваньская компания HTC выступает производителем нынешних смартфонов Google Pixel и Pixel XL и будет выпускать новый Google Pixel 2.

Источник: cnbc