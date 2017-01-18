lifecell уверяет, что является лидером в развертывании 3G-сетей в Украине по географическому покрытию (6500 н.п.) и населению (27,5 млн)

После 3G-аукциона, с момента проведения которого прошло почти два года, операторы мобильной связи Украины начали весьма активно разворачивать свои сети третьего поколения. На сегодняшний день первоначальная спешка сошла на нет, практически все крупные города получили свои 3G-сети от каждого из операторов «большой тройки», а на повестке дня уже стоит 4G-аукцион. Тем не менее, отдельные операторы продолжают соревноваться в дисциплине «результаты развертывания 3G-сетей» и сообщают о своих успехах профильным изданиям.

В частности, сегодня о своем лидерстве решил напомнить оператор мобильной связи lifecell. По данным его пресс-службы, компания является лидером в географическом покрытии и по населению страны, предоставляя возможность пользоваться услугами связи третьего поколения более чем в 6500 городах и населенных пунктах по всей Украине. Показательно, что при этом более чем в 3000 городах и населенных пунктах lifecell является единственным оператором, предоставляющим новейшую связь третьего поколения.

На сегодняшний день компания предоставляет услуги 3G+ связи на территории, где проживает около 27,5 млн человек. Если говорить о мобильной связи в принципе, без учета поколений, то lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины. С момента запуска технологии третьего поколения количество пользователей 3G+ мобильного интернета увеличилось до 3,15 миллиона абонентов (данные на конец 2016 года), что на 89% больше, чем год назад. Отметим, что по состоянию на конец третьего квартала 2016 года, активная абонентская база lifecell составляет 9,7 миллиона пользователей.

Представители компании не преминули подчеркнуть, что lifecell также является лидером по проникновению смартфонов и 3G-устройств в мобильных сетях Украины, и вдобавок имеет возможность развивать скорость мобильного интернета до 63,3 Мбит/с благодаря технологии трехканальной передачей данных 3G+, которая на 50% превышает предельно возможную скорость в двухканальных 3G-сетях.

Напомним, что в конце прошлого года оператор отмечал, что 3G-сетью от lifecell может пользоваться более 25 миллионов человек из всех регионов страны, всего сеть доступна в 5000 городах и населенных пунктах, а количество городов и населенных пунктов, в которых услуги 3G сети предоставляет только lifecell, составляет 2304.

Источник: lifecell