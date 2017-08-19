Motorola назвала цены на Moto Z2 Play, Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине
Со следующей недели компания Motorola начинает продажи в Украине смартфонов Moto Z2 Play, Moto G5S и Moto G5S Plus, которые работают под управлением «чистого» Android 7.1.1.
Moto Z2 Play является продолжением Z Play, он также выполнен в металлическом корпусе. При этом новый смартфон стал тоньше и легче своего предшественника, но сохранил габариты и форму корпуса, поэтому полностью совместим со всеми ранее выпущенными модулями Moto Mods для линейки Moto Z.
Moto Z2 Play оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD, 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel, лазерным автофокусом и двойной LED-вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой и аккумулятором на 3000 мАч. Кроме этого, аппарат получил процессор Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD. Ориентировочная розничная стоимость новинки — 12 995 грн.
|Размеры
156,2х76,2х5,99 мм
Вес: 145 г
|Процессор
|Qualcomm Snapdragon 626, до 2,2 ГГц 8-ядерный
|ОС
|Android 7.1.1
|Дисплей
|5.5″ Full HD Super AMOLED (1920×1080 / 401 ppi)
|Память (ROM)
|64 ГБ, расширение с microSD до 2 ТБ
|Оперативная память (RAM)
|4 ГБ
|Основная камера
12 МП с технологией dual autofocus pixels,
диафрагма f/1.7, 1.4um pixel, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка
|Фронтальная камера
|5 MP, широкий угол, диафрагма f/ 2.2,1.4um pixel
|Аккумулятор
|3000 мАч
|SIM
|две nano-SIM
|Bluetooth
|Bluetooth 4.2
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz)
|Сети:
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
4G LTE
|Разъемы
|USB Type C, 3,5 мм разъем для наушников
|Сканер
|Сканер отпечатков пальцев
Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus — это улучшенные версии Moto G пятого поколения, представленных в феврале 2017 года.
Plus-версия получила двойную 13-мегапиксельную камеру, как у флагмана, где два модуля используются для съемки фотографий в черно-белом и цветном режиме. Также появилась возможность создания эффекта размытия заднего фона.
Смартфоны имеют цельнометаллический корпус и более емкие аккумуляторы. Ориентировочная розничная стоимость Moto G5S в Украине — 6 995 грн, Moto G5S Plus — 8 995 грн.
|Moto G5S
|Moto G5S Plus
|Размеры
150х73,5х8,2 мм
Вес: 157 г
153,5х76,2х8 мм
Вес: 168 г
|ОС
|Android 7.1
|Android 7.1
|Дисплей
|5.2-дюймовый, IPS, 1080p, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3
|5.5-дюймовый, IPS, 1080p, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 3
|Память (ROM)
|32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ
|32 ГБ, расширение с microSD до 128 GB
|Оперативная память (RAM)
|3 ГБ
|3 ГБ
|Аккумулятор
|3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower
|3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower
|Основная камера
|16 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)
Двойная 13 MP с фазовым автофокусом,
диафрагма f/2.0, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)
|Фронтальная камера
5 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма
f/ 2.0
8 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма
f/ 2.0
|Видео
|1080p (30 кадров/с)
|4K Ultra HD (30 кадров/с)
|Защита от брызг
|+
|+
|SIM
|nano-SIM
|nano-SIM
|Разъемы
|microUSB, 3,5 мм разъем для наушников
|microUSB, 3,5 мм разъем для наушников
|Bluetooth
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Wi-Fi
|802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz)
|802.11 a/b/g/n (2.4 & 5 GHz)
|NFC
|+
|+
|Сканер отпечатков пальцев
|+
|+