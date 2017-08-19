Motorola назвала цены на Moto Z2 Play, Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине

Motorola назвала цены на Moto Z2 Play, Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине

Со следующей недели компания Motorola начинает продажи в Украине смартфонов Moto Z2 Play, Moto G5S и Moto G5S Plus, которые работают под управлением «чистого» Android 7.1.1.

Moto Z2 Play является продолжением Z Play, он также выполнен в металлическом корпусе. При этом новый смартфон стал тоньше и легче своего предшественника, но сохранил габариты и форму корпуса, поэтому полностью совместим со всеми ранее выпущенными модулями Moto Mods для линейки Moto Z.

Moto Z2 Play оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD, 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel, лазерным автофокусом и двойной LED-вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой и аккумулятором на 3000 мАч. Кроме этого, аппарат получил процессор Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD. Ориентировочная розничная стоимость новинки — 12 995 грн.

Размеры

156,2х76,2х5,99 мм

Вес: 145 г

ПроцессорQualcomm Snapdragon 626, до 2,2 ГГц 8-ядерный
ОСAndroid 7.1.1
Дисплей5.5″ Full HD Super AMOLED (1920×1080 / 401 ppi)
Память (ROM)64 ГБ, расширение с microSD до 2 ТБ
Оперативная память (RAM)4 ГБ
Основная камера

12 МП с технологией dual autofocus pixels,

диафрагма f/1.7, 1.4um pixel, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка

Фронтальная камера5 MP, широкий угол, диафрагма f/ 2.2,1.4um pixel
Аккумулятор3000 мАч
SIMдве nano-SIM
BluetoothBluetooth 4.2
Wi-Fi802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz)
Сети:

GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)

4G LTE

РазъемыUSB Type C, 3,5 мм разъем для наушников
СканерСканер отпечатков пальцев

 

Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus — это улучшенные версии Moto G пятого поколения, представленных в феврале 2017 года.

Plus-версия получила двойную 13-мегапиксельную камеру, как у флагмана, где два модуля используются для съемки фотографий в черно-белом и цветном режиме. Также появилась возможность создания эффекта размытия заднего фона.

Смартфоны имеют цельнометаллический корпус и более емкие аккумуляторы. Ориентировочная розничная стоимость Moto G5S в Украине — 6 995 грн, Moto G5S Plus — 8 995 грн.

Moto G5SMoto G5S Plus
Размеры

150х73,5х8,2 мм

Вес: 157 г

153,5х76,2х8 мм

Вес: 168 г

ОСAndroid 7.1Android 7.1
Дисплей5.2-дюймовый, IPS, 1080p, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 35.5-дюймовый, IPS, 1080p, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 3
Память (ROM)32 ГБ, расширение с microSD до 128 ГБ32 ГБ, расширение с microSD до 128 GB
Оперативная память (RAM)                              3 ГБ                              3 ГБ
Аккумулятор3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower3000 мАч, поддерживает зарядное устройство TurboPower
Основная камера16 MP с фазовым автофокусом, диафрагма f/2.0, LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)

Двойная 13 MP с фазовым автофокусом,

диафрагма f/2.0, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка, 8-кратный цифровой зум (для фотографий), активный видоискатель (распознает QR-коды и штрих-коды)

Фронтальная камера

5 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма

f/ 2.0

8 MP, широкоугольный объектив, LED-вспышка, диафрагма

f/ 2.0

Видео1080p (30 кадров/с)4K Ultra HD (30 кадров/с)
Защита от брызг++
SIMnano-SIMnano-SIM
РазъемыmicroUSB, 3,5 мм разъем для наушниковmicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников
BluetoothBluetooth  4.2Bluetooth  4.2
Wi-Fi802.11 a/b/g/n (2.4  & 5 GHz)802.11 a/b/g/n (2.4  & 5 GHz)
NFC++
Сканер отпечатков пальцев++

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