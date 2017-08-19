Motorola назвала цены на Moto Z2 Play, Moto G5S и Moto G5S Plus в Украине

Со следующей недели компания Motorola начинает продажи в Украине смартфонов Moto Z2 Play, Moto G5S и Moto G5S Plus, которые работают под управлением «чистого» Android 7.1.1.

Moto Z2 Play является продолжением Z Play, он также выполнен в металлическом корпусе. При этом новый смартфон стал тоньше и легче своего предшественника, но сохранил габариты и форму корпуса, поэтому полностью совместим со всеми ранее выпущенными модулями Moto Mods для линейки Moto Z.

Moto Z2 Play оснащается 5,5-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD, 12-мегапиксельной основной камерой с технологией Dual Pixel, лазерным автофокусом и двойной LED-вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой и аккумулятором на 3000 мАч. Кроме этого, аппарат получил процессор Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD. Ориентировочная розничная стоимость новинки — 12 995 грн.

Размеры 156,2х76,2х5,99 мм Вес: 145 г Процессор Qualcomm Snapdragon 626, до 2,2 ГГц 8-ядерный ОС Android 7.1.1 Дисплей 5.5″ Full HD Super AMOLED (1920×1080 / 401 ppi) Память (ROM) 64 ГБ, расширение с microSD до 2 ТБ Оперативная память (RAM) 4 ГБ Основная камера 12 МП с технологией dual autofocus pixels, диафрагма f/1.7, 1.4um pixel, выравнивающая цвет двойная LED-вспышка Фронтальная камера 5 MP, широкий угол, диафрагма f/ 2.2,1.4um pixel Аккумулятор 3000 мАч SIM две nano-SIM Bluetooth Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz + 5 GHz) Сети: GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz) 4G LTE Разъемы USB Type C, 3,5 мм разъем для наушников Сканер Сканер отпечатков пальцев

Смартфоны Moto G5S и Moto G5S Plus — это улучшенные версии Moto G пятого поколения, представленных в феврале 2017 года.

Plus-версия получила двойную 13-мегапиксельную камеру, как у флагмана, где два модуля используются для съемки фотографий в черно-белом и цветном режиме. Также появилась возможность создания эффекта размытия заднего фона.

Смартфоны имеют цельнометаллический корпус и более емкие аккумуляторы. Ориентировочная розничная стоимость Moto G5S в Украине — 6 995 грн, Moto G5S Plus — 8 995 грн.