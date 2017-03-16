Оператор мобильной связи Киевстар тоже запустил 3G в Черкассах и предоставил абонентам 3 ГБ бонусного трафика

Сегодня, 16 марта 2017 года, украинский телеком-оператор Киевстар запустил 3G-связь в Черкассах и пригороде. Связь третьего поколения теперь доступна для 200 тысяч жителей областного центра – абонентов мобильной связи Киевстар, а также более 100 предприятий – корпоративных клиентов компании.

По случаю запуска 3G, всем абонентам предоплаченной связи в Черкассах будет предоставлено бонусных 3 ГБ, которые можно использовать в течении месяца. В областном центре связь 3G обеспечивает более 50 базовых станций, на которых были проведены работы по замене оборудования. Новое оборудование поддерживает различные стандарты и технологии связи, в том числе и 4G.

Компания продолжает увеличивать территорию 3G связи в области. В ближайшие несколько дней работа новой сети в Черкассах будет на особом контроле: специалисты Киевстар оптимизируют настройки радио оборудования в соответствии с ростом трафика. В связи с этим компания будет признательна абонентам, если они, выявив какие-либо технические сложности при использовании 3G, сообщат об этом в колл-центр по номеру 466 с мобильных телефонов. Все абоненты Киевстар в Черкассах смогут пользоваться услугами 3G по действующим тарифам или же перейти на те, в которых предлагается больший объем предоплаченных услуг.

«Я благодарен мэру города, местным активистам — студентам, абонентам, общественности — которые помогли нам ускорить запуск 3G в Черкассах. Мы обеспечиваем каждому украинцу равный доступ к новым технологиям, образованию и развлечениям и рады, что наши услуги востребованы». — отметил Петр Чернышов, президент Киевстар.

По данным представителей компании, запуск 3G в Черкассах стал одним из наиболее ожидаемых событий 2017 года для Киевстар: теперь практически все областные центры Украины охвачены широкополосным мобильным интернетом. Сроки запуска сети третьего поколения в Житомире зависят от завершения работ по конверсии радиочастот и выдачи разрешений УГЦР.

Напомним, что сегодня 3G-сеть в Черкассах запустил оператор lifecell, а еще один крупный оператор мобильной связи Vodafone Украина отметил, что вероятность запуска сети третьего поколения в этом городе «весьма высока».

Источник: Киевстар