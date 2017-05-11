Oppo R9s стал самым продаваемым Android-смартфоном первого квартала 2017 года

По данным Strategy Analytics, в первом квартале 2017 года глобальные поставки смартфонов составили 353,3 млн устройств. Это на 6,1% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

При этом самым продаваемым смартфоном первого квартала 2017 года стал Apple iPhone 7 с показателем 21,5 млн реализованных устройств, что составляет 6,1% доли рынка. На втором месте расположилась модель Apple iPhone 7 Plus (17,4 млн устройств или 4,9% доли рынка). На третьем месте достаточно неожиданно оказался смартфон OPPO R9s. Объём поставок этого устройства составил 8,9 млн единиц, что соответствует 2,5% доли рынка. Таким образом, OPPO R9s стал самым популярным Android-смартфоном первого квартала 2017 года, опередив устройства Samsung. При этом результат OPPO R9s выглядит ещё более впечатляющим, если добавить, что она официально продаётся лишь на нескольких рынках.

На четвёртом и пятом местах расположились модели Samsung Galaxy J3 (2016) и Samsung Galaxy J5 (2016) с показателями 6,1 млн (1,7% доли рынка) и 5,0 млн (1,4% доли рынка) реализованных устройств, соответственно.

Источник: businesswire