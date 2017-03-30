Philips 276E8FJAB — универсальный 27-дюймовый монитор с Quad HD разрешением и улучшенной цветопередачей по цене 11000 грн

Компания MMD представила новый 27-дюймовый монитор Philips 276E8FJAB из линейки E-Line, который представляет собой стильную универсальную модель для домашнего использования.

Монитор построен на IPS-матрице с Quad HD разрешением (2560×1440 пикселей) и горизонтальными/вертикальными углами обзора в 178 градусов. Дисплей с поддержкой технологии Ultra Wide Color поддерживает 114% гаммы NTSC по стандарту CIE 1976 и 132% гаммы sRGB по CIE 1931, что заметно выше типичных для домашних мониторов показателей 72% NTSC и 99% sRGB. Монитор также поддерживает такие фирменные функции по улучшению качества изображения, как SmartContrast, SmartImage и Flicker-free.

Для подключения внешних источников предусмотрено три видевхода: аналоговый VGA для самых возрастных устройств, а также более современные HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Общую универсальность монитора дополняют два встроенных динамика мощностью 3 Вт каждый, которые помогут смотреть видео и общаться с друзьями, не надевая наушники.

Ко всему прочему монитор отличается элегантным дизайном, с ультратонкими рамками экрана и полностью закрывающим переднюю панель стеклом, придающим устройству монолитный внешний вид.

Отметим, что новый монитор Philips 276E8FJAB появится в продаже в Украине в мае 2017 года по цене 11169 гривен.

Технические характеристики:

Характеристики Монитор Philips 276E8FJAB Тип матрицы ЖК-монитора IPS Технология подсветки W-LED Диагональ экрана 27 дюймов / 68,6 см Соотношение сторон 16:9 Оптимальное разрешение 2560 x 1440 при 60 Гц Углы обзора 178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10 Яркость 350 кд/м² Цвета 16,7 млн Цветовая гамма (тип.) NTSC 114% (по стандарту CIE 1976)

sRGB 132% (по стандарту CIE 1931) Улучшение качества изображения SmartImage Lite Комфорт Встроенные динамики: 3 Вт x 2

Замок Kensington

Поддержка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Подключение Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4

Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному

Аудиоразъёмы: аудиовход, разъём для наушников Подставка Наклон: -5/20° Корпус Цвет: Чёрный и серый (пушечная бронза)

Отделка: глянцевая

Источник: Philips