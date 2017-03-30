Philips 276E8FJAB — универсальный 27-дюймовый монитор с Quad HD разрешением и улучшенной цветопередачей по цене 11000 грн

Philips 276E8FJAB — универсальный 27-дюймовый монитор с Quad HD разрешением и улучшенной цветопередачей по цене 11000 грн

Компания MMD представила новый 27-дюймовый монитор Philips 276E8FJAB из линейки E-Line, который представляет собой стильную универсальную модель для домашнего использования.

Монитор построен на IPS-матрице с Quad HD разрешением (2560×1440 пикселей) и горизонтальными/вертикальными углами обзора в 178 градусов. Дисплей с поддержкой технологии Ultra Wide Color поддерживает 114% гаммы NTSC по стандарту CIE 1976 и 132% гаммы sRGB по CIE 1931, что заметно выше типичных для домашних мониторов показателей 72% NTSC и 99% sRGB. Монитор также поддерживает такие фирменные функции по улучшению качества изображения, как SmartContrast, SmartImage и Flicker-free.

Для подключения внешних источников предусмотрено три видевхода: аналоговый VGA для самых возрастных устройств, а также более современные HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Общую универсальность монитора дополняют два встроенных динамика мощностью 3 Вт каждый, которые помогут смотреть видео и общаться с друзьями, не надевая наушники.

Ко всему прочему монитор отличается элегантным дизайном, с ультратонкими рамками экрана и полностью закрывающим переднюю панель стеклом, придающим устройству монолитный внешний вид.

Отметим, что новый монитор Philips 276E8FJAB появится в продаже в Украине в мае 2017 года по цене 11169 гривен.

Технические характеристики:

ХарактеристикиМонитор Philips 276E8FJAB
Тип матрицы ЖК-монитораIPS
Технология подсветкиW-LED
Диагональ экрана27 дюймов / 68,6 см
Соотношение сторон16:9
Оптимальное разрешение2560 x 1440 при 60 Гц
Углы обзора178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
Яркость350 кд/м²
Цвета16,7 млн
Цветовая гамма (тип.)NTSC 114% (по стандарту CIE 1976)
sRGB 132% (по стандарту CIE 1931)
Улучшение качества изображенияSmartImage Lite
Комфорт
  • Встроенные динамики: 3 Вт x 2
  • Замок Kensington
  • Поддержка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Подключение
  • Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
  • Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному
  • Аудиоразъёмы: аудиовход, разъём для наушников
Подставка
  • Наклон: -5/20°
Корпус
  • Цвет: Чёрный и серый (пушечная бронза)
  • Отделка: глянцевая

Источник: Philips

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