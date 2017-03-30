Philips 276E8FJAB — универсальный 27-дюймовый монитор с Quad HD разрешением и улучшенной цветопередачей по цене 11000 грн
Компания MMD представила новый 27-дюймовый монитор Philips 276E8FJAB из линейки E-Line, который представляет собой стильную универсальную модель для домашнего использования.
Монитор построен на IPS-матрице с Quad HD разрешением (2560×1440 пикселей) и горизонтальными/вертикальными углами обзора в 178 градусов. Дисплей с поддержкой технологии Ultra Wide Color поддерживает 114% гаммы NTSC по стандарту CIE 1976 и 132% гаммы sRGB по CIE 1931, что заметно выше типичных для домашних мониторов показателей 72% NTSC и 99% sRGB. Монитор также поддерживает такие фирменные функции по улучшению качества изображения, как SmartContrast, SmartImage и Flicker-free.
Для подключения внешних источников предусмотрено три видевхода: аналоговый VGA для самых возрастных устройств, а также более современные HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Общую универсальность монитора дополняют два встроенных динамика мощностью 3 Вт каждый, которые помогут смотреть видео и общаться с друзьями, не надевая наушники.
Ко всему прочему монитор отличается элегантным дизайном, с ультратонкими рамками экрана и полностью закрывающим переднюю панель стеклом, придающим устройству монолитный внешний вид.
Отметим, что новый монитор Philips 276E8FJAB появится в продаже в Украине в мае 2017 года по цене 11169 гривен.
Технические характеристики:
|Характеристики
|Монитор Philips 276E8FJAB
|Тип матрицы ЖК-монитора
|IPS
|Технология подсветки
|W-LED
|Диагональ экрана
|27 дюймов / 68,6 см
|Соотношение сторон
|16:9
|Оптимальное разрешение
|2560 x 1440 при 60 Гц
|Углы обзора
|178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
|Яркость
|350 кд/м²
|Цвета
|16,7 млн
|Цветовая гамма (тип.)
|NTSC 114% (по стандарту CIE 1976)
sRGB 132% (по стандарту CIE 1931)
|Улучшение качества изображения
|SmartImage Lite
|Комфорт
|Подключение
|Подставка
|Корпус
Источник: Philips