Philips Moda 245C7QJSB — стильный сверхтонкий 24-дюймовый монитор в безрамочном дизайне стоимостью порядка 6000 грн

Компания MMD представила новый 24-дюймовый монитор Philips 245C7QJSB в «дизайнерской» линейке Moda, который является самым тонким монитором бренда с практически безрамочным дизайном.

Толщина монитора составляет всего 5,2 мм, при этом общий минимализм дизайна дополняет ультратонкая рамка в 2,5 мм с трёх сторон экрана. Эта особенность не только стильно выглядит, но и позволяет без проблем собрать систему с несколькими одновременно подключенными мониторами.

Фирменная технология Ultra Wide Color позволяет отображать на 24-дюймовой Full HD (1920 x 1080 пикселей) IPS-матрице с широкими углами обзора больше оттенков и делает картинку ярче и сочнее. При этом технология работает не с программными улучшениями и фильтрами, а напрямую меняет настройки цветопередачи на аппаратном уровне.

Технологии Flicker-Free (подстройка яркости изображения для устранения мерцания), SmartContrast и SmartImage (автоматическая подстройка изображения под контент на экране) оптимизируют картинку для оптимального качества картинки. Для подключения к источникам изображения используются интерфейсы HDMI и DisplayPort.

Отметим, что Philips 245C7QJSB C-Line появится в продаже в феврале 2017 года по рекомендованной производителем цене 6129 гривен.

Характеристики Монитор Philips 245C7QJSB Тип матрицы ЖК-монитора IPS Технология подсветки W-LED Диагональ экрана 23,8 дюйма / 60,5 см Соотношение сторон 16:9 Оптимальное разрешение 1920 x 1200 при 60 Гц Углы обзора 178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10 Яркость 250 кд/м² Цвета 16,7 миллионов Цветовая гамма 101,4% гаммы NTSC (CIE1976) Улучшение качества изображения SmartImage Комфорт Меню/OK, Источник изображения/Вверх, SmartImage/Возврат, Громкость/Вниз, Вкл./Выкл. питания

Управляющее ПО: SmartControl

Прочее: замок Kensington

Поддержка Plug and Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Подключение Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort 1.2, HDMI (цифровой, HDCP)

Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному

Аудиоразъёмы: аудиовыход Подставка Наклон: -5/20° Забота об окружающей среде Экология и энергосбережение: EnergyStar 7.0, EPEAT Silver, RoHS, не содержит ртути и свинца

Упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки Корпус Передняя рамка: чёрный

Задняя крышка: серый

Отделка: глянцевая

Источник: Philips