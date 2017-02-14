Philips Moda 245C7QJSB — стильный сверхтонкий 24-дюймовый монитор в безрамочном дизайне стоимостью порядка 6000 грн
Компания MMD представила новый 24-дюймовый монитор Philips 245C7QJSB в «дизайнерской» линейке Moda, который является самым тонким монитором бренда с практически безрамочным дизайном.
Толщина монитора составляет всего 5,2 мм, при этом общий минимализм дизайна дополняет ультратонкая рамка в 2,5 мм с трёх сторон экрана. Эта особенность не только стильно выглядит, но и позволяет без проблем собрать систему с несколькими одновременно подключенными мониторами.
Фирменная технология Ultra Wide Color позволяет отображать на 24-дюймовой Full HD (1920 x 1080 пикселей) IPS-матрице с широкими углами обзора больше оттенков и делает картинку ярче и сочнее. При этом технология работает не с программными улучшениями и фильтрами, а напрямую меняет настройки цветопередачи на аппаратном уровне.
Технологии Flicker-Free (подстройка яркости изображения для устранения мерцания), SmartContrast и SmartImage (автоматическая подстройка изображения под контент на экране) оптимизируют картинку для оптимального качества картинки. Для подключения к источникам изображения используются интерфейсы HDMI и DisplayPort.
Отметим, что Philips 245C7QJSB C-Line появится в продаже в феврале 2017 года по рекомендованной производителем цене 6129 гривен.
|Характеристики
|Монитор Philips 245C7QJSB
|Тип матрицы ЖК-монитора
|IPS
|Технология подсветки
|W-LED
|Диагональ экрана
|23,8 дюйма / 60,5 см
|Соотношение сторон
|16:9
|Оптимальное разрешение
|1920 x 1200 при 60 Гц
|Углы обзора
|178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
|Яркость
|250 кд/м²
|Цвета
|16,7 миллионов
|Цветовая гамма
|101,4% гаммы NTSC (CIE1976)
|Улучшение качества изображения
|SmartImage
|Комфорт
|Подключение
|Подставка
|Наклон: -5/20°
|Забота об окружающей среде
|Корпус
Источник: Philips