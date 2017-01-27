Подрядчик строительства 2G-сети в киевском метро запросил 350 млн грн за апгрейд до 3G. Мобильные операторы считают, что это чересчур дорого

Согласно данным киевского метрополитена, за 2016 год его услугами успело воспользоваться почти 500 млн пассажиров, то есть в среднем больше миллиона людей в сутки. Значительная часть пассажиров во время поездки весьма активно пользуется смартфонами, однако любителям онлайн-сервисов приходится довольствоваться медленной 2G-сетью. Изданию ЛІГА.net удалось выяснить, что дело здесь не в мобильных операторах, а в подрядчике строительства сети в киевском метро, который запросил за апгрейд до 3G сумму в 350 млн грн.

Интересно, что вопрос о «подземном 3G» вынесли в публичную плоскость студенты НТТУ «КПИ» на встрече с премьер-министром Украины. Тогда Владимир Гройсман ответил, что «технически это не проблема» и поручил изучить вопрос запуска связи третьего поколения в метро представителям мобильных операторов Украины. Оказалось, что проблема действительно не в технике, а в стоимости выполнения работ.

«На обращение операторов по стоимости проекта модернизации уже построенной сети в метрополитене до стандарта 3G калькуляция ООО ЕСУ составила около 350 млн грн, что в три раза дороже, чем базовый (2G) проект», — сообщили ЛІГА.net в пресс-службе lifecell.

В «Vodafone Украина» и «Киевстаре» подтвердили эту информацию, отметив, что построенная инфраструктура изначально является технологически готовой к запуску 3G (3G-ready), а значит сумма апгрейда просто не может быть настолько большой. В частности, CEO компании Vega Мурат Чинар, который имеет опыт реализации indoor-проектов, заявил, что стоимость подобного проекта должна быть как минимум вдвое дешевле.

Отметим, что для трех крупнейших мобильных операторов Украины строится единая сеть по технологии MORAN (мультиоператорский доступ). Единственным подрядчиком по строительству мобильной сети в метрополитене столицы является ООО ЕСУ, которое выиграло соответствующий тендер еще в 2012 году. Согласно данным реестра Минюста, ЕСУ принадлежит офшорной компании Ivinvest Ltd. (Маршалловы о-ва), которая засветилась в 2010 году подачей иска на ФГИ с целью оградить процесс приватизации «Укртелекома» от срывов и вмешательств госорганов.

Компания успела построить GPRS-сеть на 24 станциях и тоннелях: 13 станций на «красной» ветке, 6 — на «синей» и 5 — на «зеленой» (всего в киевском метро 48 станций, то есть на данный момент 2G-сеть охватывает ровно половину всех станций). Окончательно завершить постройку 2G-сети ЕСУ собирается только в апреле 2018 года. До мая текущего года покрытие появится еще на 8 станциях: Тараса Шевченко, Петровка, Оболонь, Лыбидская, Демеевская, Дружбы народов, Выдубичи и Лукъяновская. А к сентябрю 2017 года будет сдан второй этап: Минская, Героев Днепра, Теличка и Славутич.

Несмотря на то, что до завершения строительства интернет-сети в киевском метро остается больше года, заинтересованные стороны пока не нашли устраивающее всех решение. Подрядчик настаивает на своей калькуляции, операторы надеются на существенный дисконт, приводя достаточно объективные доводы. В любом случае, продолжать строить 2G-сеть в метро в то время, как абоненты мобильной связи успели распробовать 3G-скорости не слишком логично, так что надеемся на то, что здравый смысл возобладает и как минимум на оставшихся станциях метро изначально будет строиться 3G-инфраструктура.

Источник: ЛІГА.net