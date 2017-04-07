Samsung анонсировала новую линейку телевизоров MU Series, сочетающих поддержку 4K, HDR и доступную цену

Компания Samsung анонсировала выпуск линейки телевизоров MU Series модельного ряда 2017 года. Эти устройства поддерживают воспроизведение видео в разрешении 4K и при этом отличаются доступной ценой.

Линейка телевизоров Samsung MU Series 2017 года включает модели с диагональю экрана от 40 до 82 дюймов. Все они поддерживают High Dynamic Range. При этом наиболее доступные версии MU 6 Series включают интерфейс Samsung Smart TV и комплектуются пультом ДУ Smart Remote Control. В то же время телевизоры MU 9 Series в дополнение к указанным возможностям оснащены антибликовым покрытием экрана, обеспечивают более насыщенное отображение цветов и более глубокий чёрный цвет.

Телевизоры Samsung MU 6 Series поступят в продажу по цене от $549. В то же время стоимость моделей MU 9 Series начинается с отметки $1999.

Источник: The Verge