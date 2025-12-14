Рецензия на фильм "Одной тихой ночью" / Silent Night, Deadly Night

С 11 декабря в кино стартовали показы рождественского ужастика «Одной тихой ночью» — римейка в свое время скандального, но впоследствии культового слэшера «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984). В обзоре ниже рассказываем, что представляет собой новая версия истории о жестоком Санта-Клаусе с топором наперевес.

Плюсы: классный финт относительно личности главного героя; достаточное количество кровавых сцен, которые обязаны быть в таком кино; кроме беготни с топором здесь нашлось место и для истории о живых людях; отсылки к оригиналу; Минусы: сценаристы не гнушаются следовать максимально удобными для себя путями, что не идет на пользу; скомканный финал, на который не хватило то ли творческого запала, то ли банально бюджета; 7 /10 Оценка

«Одной тихой ночью» / Silent Night, Deadly Night

Когда-то маленький Билли Чепмен стал свидетелем ужасной сцены: прямо на его глазах санитар дома престарелых, где жил дедушка мальчика, будучи в костюме Санты, застрелил из ружья его родителей. Это наложило серьезный отпечаток на мальчика. И теперь, когда Билли стал взрослым лоботрясом, каждый декабрь он примеряет костюм розовощекого пузаня, берется за топор и направляется крошить на куски всех непослушных мальчиков и девочек.

Этот неизменный ритуал отходит на второй план, когда Билли оказывается в очередной глуши и знакомится с первой красавицей в деревне Памелой. Он устраивается на работу к отцу девушки, который держит магазинчик рождественских сувениров. Несмотря на маскировку под обычного приветливого парня, зловещий голос внутри буквально призывает Чепмена продолжить свою кровавую жатву. Поэтому в этом году накануне Рождества снег в городке точно окропится красненьким.

Буквально вчера на сайте вышла рецензия на фильм ужасов «Смотритель», где фигурировали и мрачный санитар в доме престарелых, и топор, безжалостно впивающийся в человеческую плоть. Правда, «Одной тихой ночью» — ужасы несколько иного толка; ноги у него растут из одноименного слэшера, вышедшего в 1984 году, когда жанр еще переживал свой расцвет. Тогдашняя премьера сопровождалась мощным бойкотом со стороны возмущенных граждан, которые собирались в толпы в кинотеатрах и ТЦ и протестовали против показа аморального контента. Из-за этого ленту сняли с проката на многих экранах в течение первых двух недель.

Как ни странно, это не помешало фильму заработать какие-то деньги, к тому же широкий общественный резонанс явно поспособствовал тому, чтобы нашумевшая новинка обросла культовым статусом. Это, в свою очередь, привело к появлению еще 4 сиквелов, но сегодня о них уже мало кто вспомнит.

В 2012 году вышел первый римейк от Стивена С. Миллера (если вам не знакомо это имя, достаточно знать, что кинодел снимал низкобюджетный мусор из поздней фильмографии Брюса Уиллиса и Сталлоне, или, например, прошлогоднюю ерунду под названием «Эра оборотней»). И там даже фигурировали имена Джейми Кинг и Малкольма Макдауэлла, но это не спасло от того, чтобы фильм с треском провалился в прокате.

Над вторым римейком начали задумываться в 2020-м, когда предлагалась идея задействовать роботизированного Санту-убийцу. Она была использована, но в другом фильме, «Кровавом Рождестве» (2022), которое я искренне рекомендую посмотреть всем поклонникам низкобюджетных хорроров, где нехватка денег сполна компенсируется энтузиазмом создателей (приятные киноманскому глазу ссылки на «Терминатора» прилагаются).

Позже за проект взялись люди, ответственные за позор под названием «Джиперс Криперс: Возрожденный» (2022), и слала Богу, что у них ничегошеньки не получилось.

В итоге за вторым римейком был закреплен постановщик седьмого «Поворота не туда» (2021) Майк П. Нельсон, существенно переосмысливший каннибальскую серию. То же самое он сделал и с «Одной тихой ночью», причем на этот раз у него получилось значительно, значительно лучше.

Раскрыть суть этого переосмысления будет натурально преступлением против зрителя, поскольку это вопиющий спойлер. Впрочем, каждый заинтересованный точно должен знать, что теперь история подается под другой оптикой, а главный герой несколько сложнее. Да, это по-прежнему искалеченная душа, но в то же время не только безжалостная машина для убийств. Этот фактор сойдет за глоток свежего воздуха и для текущей франшизы, и для маньячно-убийственного жанра в принципе. Потому что ленту теперь и слэшером в прямом смысле едва ли назовешь.

Парадоксальным образом это никак не влияет на количество кровавых расправ, которых здесь в изобилии. Это, конечно, не тот уровень концентрированного насилия, которым буквально упивался еще один Санта с топором или бензопилой в руках — речь идет об уже культовом клоуне Арте из прошлогоднего «Ужасающего». Но поклонникам жанра точно будет на что посмотреть.

Но главное, в истории нашлось место для человеческих эмоций, а не только для беготни с топором. Мы успеваем неплохо познакомиться с главными героями и их характерами. А значит — имеем возможность проникнуться романтической линией и судьбой персонажей. То есть в комплексе эта история работает. Вместе с тем в отдельных моментах сценаристы идут по пути наименьшего сопротивления и злоупотребляют удобными для себя маневрами. Но давайте откровенно — в кино такого рода это абсолютно простительно.

Роэну Кэмпбеллу идет окровавленный костюм Санта-Клауса. Три года назад он претендовал на то, чтобы стать преемником уставшей иконы слэшера Майкла Майерса в в заключительной части «Хэллоуина»: так недолго и в одном амплуа застрять. Руби Модин тоже не привыкать к ужасам о душегубах — вспоминаем веселый «Счастливого дня смерти» (2017), в котором актриса исполнила далеко не последнюю роль.

В целом у Нельсона получилось довольно свежо, энергично, весьма кроваво. И в некоторых аспектах заметно лучше оригинала. Разве что присущие жанру сцены обнаженки нынче не в таком почете, как 40 лет назад. Но вряд ли это вызовет массовые протесты со стороны недовольных.