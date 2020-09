10 шутеров для слабык ПК

Представленные в подборке игры давно стали классикой жанра и при этом уже не требуют даже среднего геймерского железа. Естественно, мы не могли добавить в материал все отличные шутеры, поэтому обязательно добавляйте свои любимые в комментариях.

Вышедшая в 2007 году первая часть Bioshock наделала много шуму и стала одним из самых популярных шутеров того года (96 баллов из 100 на Metacritic). Вторая и третья часть укрепили положение уже полноценной франшизы Bioshock, а разработчиков из Irrational Games сделали звездами индустрии. Жаль, что студии уже нет, а создатели разбежались по конкурентам и собственным проектам. Зато после них осталось три части, на которые в 2016 году даже выпустили ремастер. Его требования сильно выше, но все равно они лояльны к бюджетным сборкам. А если у вас старый ПК, то есть оригинальная игра. И пусть такая графика уже не прельщает, но Bioshock заберется в сердце по нескольким другим причинам — густой атмосфере заброшенного подводного города, странной подаче, ярким героям, безумным врагам, необычной боевке и отличному сюжету.

В год релиза Bioshock украинская студия GSC Game World выпустила первую часть шутера в открытом мире «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» и это навсегда внесло ребят в историю индустрии. «Тень Чернобыля» и последующие две части («Чистое Небо» и «Зов Припяти») сделали франшизу культовой, а в сами игры играют до сих пор, как в чистом виде, так и с многочисленными модами. И если в 2007 году и позже игры оказались безжалостными к большинству тогдашних компьютеров, выдавали невероятную картинку, но требовали топового железа, то в 2020 году шутер пойдет буквально на любом ПК с простенькой видеокартой. А значит приобщится к родному и попасть на Зону с аномалиями, сталкерами, хабаром и реактором может каждый.

В 2009 году студия Gearbox Software выпустила безбашенный мультяшный шутер Borderlands, в котором удачно совместили космический сеттинг и постапокалипсис. Благодаря рисованной кислотной картинке игра не была особо требовательной даже тогда. А значит оказаться в дальнем космосе с отвязными героями, погрузиться в закрученный сюжет с инопланетянами, пустошами, прокачке навыков, невероятной системе создания оружия, роботами и черным юмором можно на любом древнем компьютере. К тому же, у Borderlands полно официальных и не очень дополнений, значительно расширяющих геймплей, а часто создающих из шутера нечто новое.

2007 — год невероятных релизов в жанре шутеров. Помимо упомянутых выше игр студия Infinity Ward представила миру Call of Duty 4: Modern Warfare — пожалуй, лучшую часть франшизы и один из главных шутеров десятилетия.

У игры не было завышенных системных требований, поэтому в нее сразу сыграло много людей. Геймеры перепроходили игру по нескольку раз, а нашим людям особенно нравилась миссия в Припяти. В Call of Duty 4: Modern Warfare было хорошо все — графика, стрельба, сюжет, мультиплеер и герои. Это та игра, которые ждешь годами, а потом еще столько же помнишь и любишь. Правда, со временем «четверка», конечно же, устарела, но в 2017 году вышел ее ремастер (в составе новой Call of Duty: Infinite Warfare). Но обновленная версия не пойдет на любом железе, но все еще не привередлива. Поэтому если у вас даже бюджетная игровая сборка, то можно смело запускать ремастер и наслаждаться.

Зомби-шутер Left 4 Dead 2 вышел в далеком 2009 году и был популярным еще до моды на кооперативные проекты, сурвайвал и ходячих мертвецов с неизвестными вирусами. Игру делала сама Valve и еще долгое время поддерживала внимание к Left 4 Dead 2 через магазин Steam.

Конечно, любителей побегать с друзьями и пострелять прущую изо всех щелей мертвечину именно тут стало в разы меньше — надоело, плюс вышло много схожих игр. Но Left 4 Dead 2 до сих пор способна дать фору современным конкурентам, при этом она идет на почти любом ПК и выглядит адекватно. Тут отличная атмосфера безысходности и отчаяния, проработанные уровни, умные страшные зомби и затягивающий кооператив.

Ну, и куда же топу шутеров без Half-Life 2. Игра вышла в 2004 году, но до сих пор перепроходится, обсуждается и любима многими геймерами со всего мира. Нынешняя версия улучшена и выглядит немного чище варианта 16-летней давности, а играется все так же круто и затягивающе. Но стоит понимать, что это все же проект тех времен, поэтому он может быть не так благосклонен к геймеру, как нынешние проекты.

Вокруг Half-Life 2 и первой части со временем сформировалась огромная армия фанатов, а недавно Valve выпустила VR-проект в этой же вселенной, которую тепло встретили критики и даже игроки. Правда, это не третья часть, которую все ждут столько лет и вряд ли дождутся. А вы пока поиграйте во вторую и, возможно, примкнете к рядам ожидающих, одновременно с этим перепроходя первые две части и выстраивая собственные теории вокруг финала и сюжетных поворотов.

В начале 2011 года студии People Can Fly и Epic Games выпустили ураганный шутер Bulletstorm о бывшем вояке и нынешнем космическом пирате Грейсоне Ханте. Главный герой вляпывается в серьезные неприятности и всю игру вынужден выпутываться из нее, попутно изничтожая толпы врагов, огромных боссов и прочих недоброжелателей.

Даже в 2020-м Bulletstorm играется супербодро и весело, чему «виной» местные извращенные способы завершения убийства. А обновленная версия 2017 года (Full Clip Edition) стала выглядеть заметно лучше оригинала и при этом не требовательна к железу.

Еще один шутер от Valve в нашей подборке — мультиплеерный хит Team Fortress 2. Игра сделана в мультяшном стиле, поэтому летает даже на старом ПК. А еще это веселая, напичканная черным юмором пострелушка, где каждый может выбрать любимый класс и резво кромсать противника, попутно помогая команде.

В Team Fortress 2 добавлено множество режимов и даже есть встроенный редактор карт и это одна из фишек игры. Геймеры выдумывают невероятные локации со своими правилами. Поэтому, если устанете от базовых сражений, что вряд ли, то заходите на пользовательские битвы и наслаждайтесь многообразием этого шутера и фантазии поклонников.

Far Cry 3 у фанатов считается лучшей игрой франшизы и одним из главных хитов Ubisoft. И это не просто шутер, а ударная смесь песочницы, выживания и RPG. Игра полюбилась геймерам за яркий сеттинг далекого острова среди океанов, широкими возможностями развития и, пожалуй, одним из лучших злодеев в истории видеоигр — главарем банды пиратов Вааса Монтенегро. Far Cry 3 вышла в 2011 году, поэтому сейчас ее потянет практически любой ПК. А если хочется чего-то посвежее и совершенно иного, то есть Far Cry 3: Blood Dragon — некое официальное ответвление в духе фантастики 80-х с неоном, роботами и динозаврами.

Star Wars: Republic Commando — одна из самых старых игр в нашем топе и для нее не выходило никаких визуальных апгрейдов. И все же, это прекрасный тактический шутер в мире «Звездных войн», где игроку придется взять на себя командование отряда «Дельта», полностью состоящего из клонов. Проект запоминается не только отличным сюжетом, действие которого происходит после фильма «Звёздные войны: Атака клонов», но и напряженными боями, мясной стрельбой и тактическими элементами. Есть тут и фирменный для франшизы специфический юмор и симпатичные главные герои. Star Wars: Republic Commando выглядит, пожалуй, хуже всех в этой подборке, из-за чего некоторым игра может не зайти. Но если дать ей шанс и немного привыкнуть, то оторваться будет почти невозможно.