В режиссерском кресле Эндрю Никкол, собаку съевший на фантастических фильмах с социальным подтекстом; Клайв Оуэн и Аманда Сайфред в главных ролях; как никогда актуальная тематика – сетевая анонимность и защита персональных данных; стильная картинка. Что же не так с этим «Анонимом»?…

Anon / «Аноним» Жанр триллер, фантастика

Режиссер Эндрю Никкол

В ролях Клайв Оуэн (детектив Сол Фриленд), Аманда Сайфред (Анон), Колм Фиор (детектив Чарльз Геттис), Соня Уолгер (Кристен), Марк О’Брайэн (Сирус Фрир) и др.

Студии K5 Film, Netflix

Год выпуска 2018

Сайт IMDb

Новозеландский режиссер Эндрю Никкол — действительно мастер социальной фантастики. Одной Gattaca (1997) было бы достаточно, чтобы вписать его имя в золотой фонд фантастического кино, но ведь в портфолио у автора есть еще и Simone, In Time, Good Kill, Lord of War, The Host, а также сценарии к таким титулованным картинам как The Truman Show и The Terminal. Казалось бы, такой мастер знает, как правильно подать тему защиты персонального пространства и данных, сохранения сетевой анонимности. И действительно, поначалу Anon даже напоминает ту самую Gattaca.

Мир недалекого будущего, в котором живут герои Anon – это мир тотального контроля и полной сетевой открытости. Каждый знает о каждом все, технологии расширенной реальности заменили людям обычное зрение. Благодаря имплантированным глазным камерам ни один эпизод из жизни любого человека не может быть забыт или потерян, правительственные агентства всегда могут получить доступ к облаку и прочесть нужные данные, причем с точки зрения нескольких людей сразу.

Такое впечатление, что вы попали внутрь какой-то футуристической игры, Watch Dogs или Syndicate – все люди, попадающие в поле вашего зрения, помечены, к каждому лицу прилагается его настоящее имя, возраст, род деятельности, краткая справка и т.д. То же самое происходит и с предметами, витринами магазинов, одеждой, автомобилями и т.д.

Работа полиции в таком мире неимоверно скучная и рутинная – просто посмотри последнюю запись с камеры жертвы и камеры предполагаемого преступника, и вуаля, дело раскрыто. Так было до тех пор, пока не обнаружился неуловимый убийца, взламывающий имплантированные камеры своих жертв и показывающий им их собственное убийство со стороны. Мало того, все это как-то связано с редактированием записей камер убитых: похоже, все они пытались что-то скрыть, прибегая при этом к услугам хакеров. Что ж, вы ведь не думали, что в мире без анонимности люди перестанут изменять женам/мужьям, принимать наркотики и потакать своим маленьким и не очень слабостям.

Детектив Сол Фриленд (Клайв Оуэн) – тот, кто ищет неуловимого хакера-убийцу, анонима, угрожающего самим устоям общества. Анон (Аманда Сайфред) – та, которую ищут, не совершающая ошибок девушка, старающаяся стереть себя из Сети.

Как видите, сюжет Anon, выход которого удачно совпал со скандалом вокруг Facebook, во многом перекликается с сюжетом Gattaca, только там главный герой пытался обмануть систему, заменив собой другого человека, здесь же задача героини выйти вообще за пределы системы. Чтобы подчеркнуть сходство между фильмами, которые разделяют уже 20 лет, режиссер специально обесцветил картинку, выхолодил ее, убрав почти все краски (на скриншотах кадры еще до обработки). Anon в буквальном смысле слова серый – только черные автомобили, серый бетон и строгая архитектура официальных зданий, только черная и белая одежда, приглушенное освещение. Скучная, монотонная картинка. Еще одна черта, роднящая Anon с Gattaca — нарочитое использование автомобилей и одежды 70-х годов прошлого века: строгие костюмы и плащи, обязательные шляпы, вот, правда, все классические авто здесь с приставкой «электро».

Увы, за самоцитированием и, похоже, самолюбованием, Эндрю Никкол просто забыл о самом фильме. Anon получился очень неторопливым, манерным, скучным. Стерильная картинка, стерильные персонажи, не показывающие вообще никаких эмоций, стерильные интерьеры – фильм в прямом смысле навевает сон уже на пятнадцатой минуте. Добавьте к этому еще потрясающе ненатуральную и неубедительную игру актеров второго плана, особенно в ближних планах, снятых как будто на имплантированные камеры. Смотреть на эти «работы» уровня школьного театра просто физически больно.

Если перед Эндрю Никколом стояла задача запороть интересную тему, он с ней великолепно справился. Вместо триллера на актуальную тематику, показывающего все плюсы и минусы сетевой открытости и анонимности, мы получили плохой детектив с маньяком и хакером, которые не могут даже внятно обосновать свои позиции.

Смотреть Anon стоит разве что ради Клайва Оуэна и Аманды Сайфред. Первый профессионально играет самого себя, героически тряся челкой и глядя в пустоту, вторая же пару раз обнажается в кадре. Ни о какой актерской игре и сложных характерах в данном случае речи не идет – персонажи фильма пресны и одномерны. Манекены в стране манекенов. Если такова и была авторская задумка, то она удалась.

Во всем мире Anon вышел на стриминговом сервисе Netflix, у нас же в стране, к сожалению, только на больших экранах. Посмотреть такой фильм мимоходом, лежа на диване и проматывая все скучные моменты, еще можно. Специально идти ради него в кинотеатр? Нет, не стоит, разве что вам негде будет спрятаться от летнего зноя.