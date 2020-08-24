Рецензия на фантастический фильм Archive / «Создатель»

Archive / «Создатель» – красивая и печальная фантастическая история с элементами греческой трагедии и киберпанка, снятая в стилистике гениальной Moon / «Луна 2112» от Данкана Джонса. И это совпадение не случайно. Режиссер Archive Гэвин Ротери работал над Moon как концепт-художник и дизайнер.

Archive / «Создатель» Жанр фантастика

Режиссер Гэвин Ротери

В ролях Тео Джеймс (Джордж Элмор), Стэйси Мартин (Джулс Элмор, J3, голос J2), Тимея Кинга Мадай (J2), Крис Шуберт (J1), Рона Митра (Симон), Тоби Джонс (Винсент Синклер), Лиа Ульямс (голос базы) и др.

Студии Independent, Head Gear Films

Год выпуска 2020

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Archive – первая крупная режиссерская работа Гэвина Ротери. Он же выступил как сценарист и продюсер картины. Вообще же в кино Ротери попал из индустрии видеоигр, а его первой режиссерской работой стало создание вступительного ролика к Titanfall от Respawn Entertainment. Кроме того, Ротери как художник работал над такими играми как Fable, Grand Theft Auto III, Battalion Wars и Bionicle Heroes. Ну и, вишенка на торте, Гэвин Ротери рисовал концепт-арты и прорабатывал дизайн кораблей для печально знаменитой Star Citizen Криса Робертса.

История, рассказанная в Archive, на самом деле очень простая и перекликается с той же Ex Machina Алекса Гарленда и Morgan Люка Скотта. Главный герой фильма, талантливый робототехник Джордж Элмор (Тео Джеймс), живет на старой труднодоступной базе и занимается неким проектом по заказу крупной корпорации. Вот только работает Джордж совсем над другими задачами, которые скрывает от своего начальства. Компанию робототехнику составляют четыре живых существа: бессловесный и безрукий неповоротливый робот J1; более продвинутый робот J2, который может видеть сны, а по уровню интеллектуального развития соответствует девочке-подростку; и еще более крутой робот J3, подозрительно похожий на погибшую жену Джорджа. А вот что за четвертое живое существо имеется на базе вы узнаете чуть позже.

Несмотря на вопиющее несоответствие английского и русского/украинского названия фильма, в данном случае я бы не спешил обвинять локализаторов в халтурном отношении к работе. Скорей наоборот, столь кардинально изменив название, они оказали зрителям услугу, спрятав главный секрет фильма, слишком уж явно выпяченный его авторами.

Интересно, что неожиданный сюжетный поворот в финале, который многие рецензенты почему-то считают основным достоинством Archive, на самом деле легко просчитывается. Авторы разбросали по базе такое количество подсказок, что заметить их должен даже слепой. Так что увы, с точки зрения сюжета Archive действительно очень предсказуем и, сюрприз-сюрприз, это совсем не история Пигмалиона и Галатеи, хотя фрагменты этого греческого мифа здесь бесспорно есть, как есть они практически во всех книга и фильмах про роботов.

Художник Гэвин Ротери в первую очередь визионер и ценность Archive в его подражании стилистике фантастических фильмов и иллюстраций 70-х гг. прошлого века. Конечно, кто-то скажет, что с точки зрения дизайна и стерильности картинки Archive – это просто переснятая Moon / «Луна 2112», но это не совсем так.

Да, Ротери дружит с Данканом Джонсом и над визуальной частью Moon они работали вместе. Но Moon в свою очередь опирается на классические фильмы прошлого века, то же самое делает и Archive. В дизайне самой базы, надписей и индикаторов, внешнем виде роботов и интерфейсов ощущается явное влияние классических 2001: A Space Odyssey Стэнли Кубрика и Alien Ридли Скотта. Если же говорить конкретно о Moon, то Archive в большей мере роднит с ней чувство одиночества и отчуждения главного героя от человечества, а не стилистика. Хотя пересечения дизайна баз здесь бесспорно есть.

Вообще, Archive стоит посмотреть хотя бы ради дизайна базы и роботов. Ротери построил в Будапеште полноразмерный макет этой самой базы, в котором и происходила основная часть съемок. Что же до роботов, то это не CGI, а реальные модели, внутри которых находятся живые люди. В крупном J1 – дизайнер Крис Шуберт, в меньшем J2 – бывшая артистка Cirque du Soleil Тимея Кинга Мадай. J3 сыграла Стэйси Мартин.

Вообще у Стэйси Мартин в фильме целых три роли и со всеми она справилась великолепно. Звезда скандальной двухтомной Nymphomaniac / «Нимфоманки» Ларса фон Триера (Том I, Том II) сыграла в Archive жену главного героя, Джулс Элмор; Галатею-J3 и подарила голос ревнивой Галатеи-J2. Вообще J2, пожалуй, один из самых живых персонажей фильма, которому сопереживаешь больше других.

Что ж до исполнителя главной роли Тео Джеймса, которого вы могли видеть в печально известной серии Divergent / Insurgent / Allegiant и не менее бессмысленном Underworld: Blood Wars, то он явно не тянет доставшуюся ему роль. До Сэма Рокуэлла в Moon ему как до неба. Впрочем, как я понимаю, выбирать особо не приходилось, Тео Джеймс выступил одним из продюсеров фильма.

И хотя лично я посмотрел Archive с удовольствием, не заметив почти два часа хронометража, в целом это неторопливый и предсказуемый фильм. Смотреть его стоит только ради визуальной части и трех перевоплощений актрисы Стэйси Мартин. И да, лучше всего на английском. Хотя Archive / «Создатель» и попал в ограниченный прокат, в Украине он пришелся на первую неделю после открытия кинотеатров, так что фильм вряд ли собрал хорошую кассу. Впрочем, картина до сих пор идет в некоторых киевских клубах.