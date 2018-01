Берлин, 1929 г. До прихода к власти нацистов остается еще 4 года. Пока же Берлин больше «красный», чем «коричневый». Город демократических свобод, авангардного искусства и ночной жизни. Город на излете «Золотых двадцатых», перед своим финальным пике к тоталитаризму и смертям. Настоящий новый Вавилон политических партий, людей и языков – Babylon Berlin.

Babylon Berlin / «Вавилон Берлин» Жанр криминальная драма

Создатели Том Тыквер, Хендрик Хандлегтен, Ахим фон Боррис

В ролях Фолькер Бруч (Гереон Рат), Лив Лиза Фрис (Шарлотта Риттер), Петер Курт (Бруно Уолтер), Антон фон Люке (Стефан Янике), Маттиас Брандт (Аугуст Бенда), Северия Янушаускайте (Светлана Сорокина), Иван Шведов (Алексей Кардаков), Ларс Айдингер (Алфред Ниссен), Мишел Матишевич (Армянин) и др.

Каналы Sky 1, Sky Atlantic

Год выпуска 2017

Серий 16

Сайты babylon-berlin.com, IMDb

В немецком кинематографе явно происходят какие-то серьезные подвижки. Мы худо-бедно знакомы с художественными фильмами родом из Германии, но о сериалах со времен австро-немецкого Kommissar Rex (выдержавшего, кстати, 18 сезонов) не знаем ровным счетом ничего. И вдруг два очень сильных проекта, выходящие с разницей буквально в пару месяцев. Dark, лучший фантастический сериал по версии и редакции, и читателей ITC.ua. А теперь Babylon Berlin. На самом деле Babylon Berlin вышел даже раньше Dark, в октябре 2017 г., только сначала в Германии и, естественно, на немецком. Права на показ сериала в США выкупила все та же Netflix.

Babylon Berlin – это совместная работа трех немецких творцов, выступивших как в роли сценаристов, так и режиссеров сериала. Том Тыквер (Run Lola Run, Perfume: The Story of a Murderer, Cloud Atlas, A Hologram for the King), Ахим фон Боррис (4 Days in May) и Хендрик Хандлёгтен (Good Bye Lenin!) собрались экранизировать все серию детективно-исторических романов немецкого писателя Фолькера Кутчера (на текущий момент написано уже семь книг) об инспекторе полиции Гереоне Рате, охватывающую период с 1929 по 1938 гг. Режиссеры нашли невероятную по немецким меркам сумму в €40 млн. для съемок первых двух сезонов по 8 серий в каждом, что делает Babylon Berlin одним из самых дорогих европейских сериалов. Два сезона Babylon Berlin охватывают события первой книги цикла – Der Nasse Fisch («Мокрая рыба»).

Инспектор кельнской полиции нравов Гереон Рат прибывает в Берлин с важным заданием – он должен найти в городе-Вавилоне некий порнографический фильм, компрометирующий сильных мира сего. Задание весьма деликатное, так что коллеги не догадываются о его истинных намерениях, зато подозревают, что инспектор что-то скрывает, тем более что у них самих достаточно тайн, которые они не хотят обнародовать. Одновременно с этим в Берлин приходит поезд из Советского Союза, в содержимом которого заинтересованы немецкий промышленник, группа высокопоставленных армейских офицеров, местный мафиози, руководители троцкистской ячейки и множество других игроков. Клубок интриг, лжи, недоговорок и тайн растет с угрожающей скоростью и грозит поглотить Рата, его коллег и близких. Тем более что и в личной жизни инспектора тоже не все гладко. Потерявший на войне близкого человека Гереон Рат страдает от тяжелого посттравматического расстройства, принимает наркотики и спит с вдовой собственного брата.

Гереон Рат в исполнении Фолькера Бруча, бесспорно, очень необычный персонаж, но некоторые второстепенные герои сериала еще интересней. Тот же инспектор Бруно Уолтер, роль которого исполняет Петер Курт, очень сложная фигура, в которой уживаются как резко отрицательные, так и весьма положительные качества. Дружба и противостояние Рата и Уолтера интересны в первую очередь с эмоциональной, психологической точки зрения. Еще более сильный персонаж – Шарлотта Риттер, блестяще исполненная талантливой Лив Лиз Фрис. Хрупкая девушка, готовая на все, чтобы вырваться из болота нищеты и безысходности, прячущаяся каждый вечер в мишуре и гаме ночных клубов. Взбалмошная, дерзкая, независимая, но в то же время очень хрупкая и ранимая, героиня Фрис та, кому в этом сериале сопереживаешь больше всего. Впрочем, в Babylon Berlin действительно масса интересных персонажей и исполнителей, упомянуть всех просто нереально.

Но сериал подкупает не только актерскими работами. Впечатляет Babylon Berlin и вниманием к историческим деталям и мастерским воссозданием атмосферы 20-30-х годов. Видно, что на съемку отдельных сцен, той же массовки на Александерплац, потратили просто огромное количество денег и времени. Как и на воссоздание интерьеров, поиск автомобилей, костюмов, атрибутов эпохи. Даже такую мелочь, как конвейерный лифт в управлении полиции, не забыли. Да, кое-где авторы намеренно схитрили, приблизив атмосферу тех же ночных клубов к современной, например, во время исполнения Северией Янушаускайте титульной композиции сериала Zu Asche zu Staub, но мы простим эту вольность, очень уж красивым получился номер.

Формально Babylon Berlin – это детективный сериал, фактически – политический. Ведь в интригах вокруг снабжения СССР запрещенного Версальским договором Вермахта явно чувствуются отголоски того, что очень скоро приведет к началу новой войны в Европе. А в антисемитизме, проповедуемом как красными, так и коричневыми – то, что через несколько лет вынесет на вершину власти Гитлера. Атмосфера надвигающегося апокалипсиса, пира во время чумы ощущается во многих сценах Babylon Berlin. Тени, нависшие над Германией, сгущаются.

Пожалуй, единственное, что вызывает некоторые вопросы в Babylon Berlin – излишнее усложнение сюжета. Действующих сторон порой слишком много, а предпринимаемые ими действия не слишком логичные. Плюс финал здесь хоть и предсказуемый, но с использованием типичного Deus ex machina, подобного от столь реалистичного в мелочах сериала немного не ожидаешь.

Babylon Berlin – действительно неординарное явление на сериальном небосводе, причем неординарное не только в пределах Европы. Будем надеяться, что к в следующих сезонах, а исходя из темпа съемки и количества уже написанных Фолькером Кутчером книг, их будет не меньше 14, авторам сериала хватит запала и вдохновения, чтобы не снижать планку качества. Посмотрите Babylon Berlin, он заслуживает внимания хотя бы благодаря интересному и малоизвестному периоду в истории Европы.